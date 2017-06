635x357 Salcedo se reincorpora a México tras firmar con Eintracht. CARLOS RODRÍGUEZ (Associated Press)

KAZÁN, Rusia (AP) — Carlos Salcedo dejó atrás una semana agitada en la que vio peligrar su presencia en la Copa Confederaciones y cambió de club, y está listo para aportar lo suyo cuando México enfrente el domingo al Portugal de Cristiano Ronaldo en su debut en el torneo.

Salcedo sufrió un golpe en la pierna izquierda en la victoria 3-0 del jueves pasado ante Honduras en el estadio Azteca por las eliminatorias de la Copa Mundial, que lo hizo abandonar el campo y generó dudas sobre si podría jugar la Copa Confederaciones. Pero se repuso rápido y fue titular en el empate 1-1 del fin de semana ante Estados Unidos. Un par de días después resolvió su futuro cuando Fiorentina lo transfirió al Eintracht Frankfurt de la Bundesliga.

"Estoy para jugar, estoy muy bien, pero al final el técnico es el que toma la última palabra", dijo Salcedo luego del entrenamiento de la selección mexicana, a la que se reincorporó el jueves tras viajar a Alemania para firmar con su nuevo club. "Se viene el partido que esperamos, sabemos de lo que es capaz el rival pero nosotros tenemos grandes cosas y sé que ellos nos van a observar de cerca".

Salcedo, de 23 años de edad, se ha convertido en uno de los jugadores de confianza del entrenador colombiano Juan Carlos Osorio, quien lo utiliza como central, su posición natural, o como lateral, un puesto que ha ocupado en los últimos dos encuentros del seleccionado mexicano.

"Me he venido sintiendo bien tanto como de lateral y como central", dijo Salcedo, quien debutó con selección mayor en abril del 2015. "El jugar dos posiciones me abre más posibilidades, yo estoy a las órdenes del técnico y haré lo que necesite el grupo para ganar".

Desde que Osorio asumió el cargo a finales del 2015, los mexicanos sólo han perdido un par de partidos. Un revés de escándalo ante Chile por 7-0 por la Copa América Centenario y una derrota de 2-1 ante Croacia, en un amistoso. Aunque la racha suena impresionante, en ese lapso el equipo mexicano ha enfrentado pocos equipos del nivel del monarca europeo.

"Espero un Portugal que va con todo, ellos han venido viendo nuestros videos en los que hemos hecho bien las cosas durante el último par de años", añadió. "El equipo se ha ganado el respeto internacional, ahora tenemos que salir bien enchufados a hacer un gran partido".

Salcedo comenzó su carrera en el 2013 con el Real Salt Lake de la MLS antes de enrolarse con Chivas en 2015 y un año más tarde emigró a la Fiorentina, donde tuvo poca participación. En Frankfurt se encontrará con el mexicano Marco Fabián, quien también pasó por el Guadalajara.

"Estoy contento con mi nuevo equipo, es algo que me enorgullece el poder seguir poniendo el nombre de México en alto y hacer grandes cosas", añadió. "Es algo que visualicé y trabajé para esto, además lo podré hacer con uno de los mejores amigos que me ha dado el fútbol. Sólo me queda seguir haciendo bien las cosas".