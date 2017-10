San José de Aníbal Godoy fue goleado en Playoffs

San José Earthquakes donde milita el panameño Aníbal Godoy no pudo soñar con las semifinales en la Major League Soccer (MLS) tras caer 5-0 ante Vancouver Whitecaps en los Playoffs.

Godoy salió titular en el equipo de Earthquakes, que fue dominado en todos los aspectos ante su rival de turno.

Fredy Montero (33'), Cristian Techera (57'), Kendall Waston (64') y un doblete de Nicolás Mezquida en los últimos 15 minutos le dieron la victoria a los Whitecaps.

El volante panameño tuvo una oportunidad clara de gol a los 5 minutos de juego.

