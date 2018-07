Seleccionados panameños regresaron a la acción en la MLS

Tras terminar la participación de Panamá en su primera Copa del Mundo, los seleccionados panameños que militan en la Major League Soccer (MLS) han retornado a sus equipos para continuar con su campaña en el fútbol estadounidense.

Algunos de los futbolistas canaleros que estuvieron en Rusia volvieron a la acción este fin de semana con sus respectivos equipos, mientras que otros recibieron descanso por parte de sus entrenadores.

Aníbal Godoy y Harold Cummings vieron acción el sábado en la derrota 1-2 del San José Earthquakes ante Portland Timbers. Ambos jugadores disputaron todo el encuentro.Cummings fue amonestado al primer minuto de partido. Los dos seleccionados nacionales no jugaban con su club desde el pasado 25 de mayo.

Por otro lado, Adolfo Machado también jugó todo el partido el sábado con el Houston Dynamo en el triunfo 3 a 0 sobre el Minnesota United. 'El Siervo' había disputado su último partido con su equipo el 25 de mayo ante New York City FC.

Michael Amir Murillo y Fidel Escobar también fueron considerados por su entrenador para esta jornada pero se quedaron en el banco de suplentes en la derrota 0-1 del New York Red Bulls ante el New York City FC.

Quien no fue convocado por su club fue Román Torres, quien ya se encuentra en Seattle pero no estuvo presente en el empate 0 a 0 entre el Sounders y New England Revolution.