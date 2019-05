Sergio Ramos zanja la polémica y anuncia que sigue en el Real Madrid

El capitán del Real Madrid, Sergio Ramos, aseguró este jueves que no se quiere ir del Real Madrid y que quiere retirarse en el equipo blanco, zanjando las especulaciones surgidas en los últimos días sobre la eventual posibilidad de que pudiera marcharse a China.

"Quiero dejar muy claro mi futuro, que se ha especulado con muchas cosas, yo soy madridista, me quiero retirar aquí y quiero pasar el resto de mi contrato aquí", dijo Ramos en una rueda de prensa en el centro de entrenamiento del equipo blanco.

El central merengue insistió en que "el día que me vaya me gustaría despedirme por la puerta grande ganando" y no tras una mala temporada como la que acaba de finalizar el equipo.

El capitán del Real Madrid salió así al paso de las especulaciones sobre su futuro desatadas en los últimos días después que Ramos comunicara al presidente blanco, Florentino Pérez, que contaba con una oferta de un club chino.

"Nos hemos reunido en mi oficina, me dijeron que había una oferta muy buena de un equipo chino", afirmó Pérez el lunes en una entrevista con la radio Onda Cero.

En esa reunión, Ramos habría abordado la posibilidad de tener la carta de libertad, algo que el mandatario blanco no podía aceptar: "es imposible que el Real Madrid pueda dejar que su capitán se vaya gratis, porque sería un precedente terrible".

"La oferta está encima de la mesa", reconoció el central merengue, añadiendo que la comentó con Pérez, pero "en ningún momento me he planteado irme a China y menos teniendo contrato aquí".

"De la posibilidad a la decisión de irse o querer irse va un mundo", insistió el capitán merengue, que aseguró que el miércoles mantuvo otra reunión con su presidente, con quien ya está todo arreglado.

"Yo no me quiero ir del Real Madrid, mi sueño y mi ilusión es retirarme aquí", aseguró Ramos, que desde su llegada al club blanco en 2005 procedente del Sevilla se ha convertido en un pilar del equipo, con el que ha jugado 606 partidos y ganado 20 títulos, entre ellos cuatro Ligas y cuatro 'Champions'.

Sergio Ramos aseguró que se siente querido por la afición, el presidente y sus compañeros, por lo que ahora sus esfuerzos se enfocan en la reconstrucción del equipo de cara a la próxima temporada.

"Queremos construir el futuro del Madrid juntos después de un año nefasto por parte de todos", concluyó.