Sorteo Confirmado para la Liga de Naciones Concacaf 2019; Panamá en el Bombo 2

Miami (martes, 26 de marzo de 2019) – La Confederación de Norte, Centroamérica y el Caribe de Fútbol Asociación (Concacaf) confirmó hoy los procedimientos y los bombos para el sorteo oficial de la Liga de Naciones Concacaf 2019. La fase de grupos de la edición inaugural se jugará en septiembre, octubre y noviembre de 2019. El Campeonato Final se llevará a cabo en el 2020.



El sorteo, que dividirá a las tres Ligas en grupos, se llevará a cabo en vivo mañana, miércoles 27 de marzo a las 10:00 pm hora del este (7:00 pm local) desde el Chelsea Theatre, en Las Vegas, Nevada. Los presidentes de las Asociaciones Miembros participantes, así como invitados del mundo del fútbol internacional, estarán presentes en el evento de gala.



Después de los 68 partidos de la Fase Clasificatoria de la Liga de Naciones Concacaf, la cual culminó el domingo, los equipos han sido clasificados del 1 al 34, según los puntos que obtuvieron, su diferencia de goles y una serie de criterios adicionales de desempate. La clasificación final, está disponible aquí .



En virtud de haber clasificado para el Hexagonal de las eliminatorias para la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018, Costa Rica, Honduras, México, Panamá, Estados Unidos y Trinidad y Tobago han sido previamente sembrados en la Liga A. Además, Guatemala, que no participó en la Fase Clasificatoria debido a una suspensión impuesta por la FIFA, será colocada en la Liga C.



Para la Liga de Naciones Concacaf 2019, las Ligas A, B y C estarán compuestas de la siguiente manera (en orden alfabético por liga):



Liga A (12): Bermudas, Canadá, Costa Rica, Cuba, Curazao, Estados Unidos, Haití, Honduras, Martinica, México, Panamá y Trinidad y Tobago.



Liga B (16): Antigua y Barbuda, Aruba, Belice, Dominica, El Salvador, Granada, Guayana Francesa, Guyana, Jamaica, Montserrat, Nicaragua, República Dominicana, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía y Suriname.



Liga C (13): Anguila, Bahamas, Barbados, Bonaire, Guadalupe, Guatemala, Islas Caimán, Islas Turcas y Caicos, Islas Vírgenes Británicas, Islas Vírgenes de los Estados Unidos, Puerto Rico, Saint Martin y Sint Maarten.



Procedimientos del Sorteo

Para los sorteos, que serán llevados a cabo por el Director de Fútbol de Concacaf, Manolo Zubiria, se utilizarán tres bombos para la Liga A, cuatro bombos para la Liga B y tres bombos para la Liga C. Los 41 equipos participantes han sido asignadas a un bombo según la Liga para la que han clasificado, así como por su Ranking de Concacaf de noviembre 2018.



Liga A

*En orden de ranking



Bombo 1: México, Estados Unidos, Costa Rica y Honduras

Bombo 2: Panamá, Canadá, Haití y Trinidad y Tobago

Bombo 3: Martinica, Cuba, Curazao y Bermudas



Liga B

*En orden de ranking



Bombo 1: Jamaica, El Salvador, Nicaragua y Guayana Francesa

Bombo 2: San Cristóbal y Nieves, República Dominicana, Suriname y Guyana

Bombo 3: Antigua y Barbuda, Belice, San Vicente y las Granadinas y Santa Lucía

Bombo 4: Granada, Aruba, Dominica y Montserrat



Liga C

*En orden de ranking



Bombo 1: Guatemala, Guadalupe, Bonaire y Barbados

Bombo 2: Puerto Rico, Bahamas, Islas Caimán e Islas Turcas y Caicos

Bombo 3: Islas Vírgenes de Estados Unidos, Saint Martin, Sint Maarten, Islas Vírgenes Británicas y Anguila



Los tres sorteos comenzarán seleccionando a un equipo del Bombo 1 y colocándolos en el Grupo A de su respectiva liga. Los sorteos continuarán seleccionando los equipos restantes del Bombo 1 y posicionándolos en los Grupos B, C y D en orden secuencial. Se realizará el mismo procedimiento para los bombos restantes.

¡OJO! 👀 Mañana se dará el sorteo de la @CNationsLeague 🏆. El sistema de competencia será similar al de la UEFA.



Panamá 🇵🇦 competirá en la Liga A y así están los bombos para el sorteo:



B1: MEX🇲🇽, USA🇺🇲, CR🇨🇷, HON🇭🇳

B2: PAN🇵🇦, CAN🇨🇦, HAI🇭🇹, TRI🇹🇹

B3: MTQ, CUB🇨🇺, CUW🇨🇼, BER🇧🇲 pic.twitter.com/wTsDtPE6xr — Deportes RPC (@deportes_rpc) 26 de marzo de 2019