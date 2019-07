635x357 Tite no duerme, Scaloni bromea previo a Brasil-Argentina. MAURICIO SAVARESE

Uno no puede dormir. El otro se atreve a bromear sobre Lionel Messi.

Tite, el técnico de Brasil, admitió que ha dormido previo a la semifinal de Brasil en la Copa América ante su archirrival Argentina. Su adversario Lionel Scaloni estaba más relajado de cara al partido del martes en el estadio Mineirao.

Ya sea el brasileño al mando de la Canarinha los últimos tres años o el interino argentino en proceso de aprendizaje desde agosto estarán en la final del domingo en el Maracaná.

Para un Brasil sin Neymar, el título significaría encontrar cierta estabilidad tras el chasco del pasado Mundial en Rusia. Argentina trata de recomponer su equipo al mismo tiempo que busca ganar su primer título en 26 años, que de paso le daría el primero para Lionel Messi con la selección.

Tite ha enfrentado a Argentina en tres ocasiones anteriores, con dos victorias y una derrotas. Pero toda experiencia no le permite estar sereno para el “Superclásico de las Américas”.

“Les digo que tengo una expectativa muy grande, no logro dormir y no voy a poder dormir de nuevo (esta noche)”, dijo el entrenador brasileño en una rueda de prensa el lunes. “Me levanté a las 3.15 de la madrugada, me puse a pensar en el partido. Tengo el hábito de tomar apuntes, y fue lo que hice. Esa es la realidad de los entrenadores, la mía, Scaloni”.

“No lo disimulo, aquí hago una cosa y digo otra distinta a los jugadores”, añadió. “Desde luego que tengo expectativas. Soy humano”.

El primer partido de Tite ante Argentino fue también el último duelo entre las dos selecciones en Belo Horizonte. En noviembre de 2016, los de casa se impusieron 3-0 por las eliminatorias mundiales, en el primer partido de Brasil en el Mineirao desde la paliza 7-1 sufrida a manos de Alemania en las semifinales de la Copa del Mundo de 2014.

“Esa victoria (ante Argentina) no nos da crédito ahora y esa derrota (ante Alemania) no nos afecta. Lo que importa es el momento”, comentó Tite. “Pero la expectativa es la misma ahora”.

Los problemas de sueño de Tite van más allá de Argentina. El técnico de Brasil ha sido criticado por ser muy cauto y actuaciones poco convincentes en la Copa América, salvo la victoria 5-0 ante Perú. Alzar el trofeo en Río de Janeiro el próximo domingo aquietaría cualquier cuestionamiento sobre si debe liderar al proceso hacia el Mundial de Qatar 2022.

Scaloni, en cambio, estaba de lo más tranquilo. Sobre si estaba teniendo dificultad para dormir como Tite, respondió: “Yo de por sí duermo poco. No es que no duermo por el rival o por el partido”.

El timonel argentino bromeó por las conjeturas en la prensa sobre si Sergio Agüero sería suplente para darle espacio a un jugador de perfil defensivo.

“Siempre dicen 'sale Agüero, sale Agüero’. Te confirmo que Agüero va a ser titular", dijo Scaloni. Luego, en broma, disparó: "Ni Messi está confirmado”.

Scaloni declaró que Brasil que es el favorito, pero que la falta de sueño de Tite responde a que su colega se juega otras cosas.

“Por ahí el entrenador de Brasil lo vive de otra forma. Esta semifinal es en su casa, con su gente”, comentó. “Tiene otra connotación. Para nosotros es el acceso a una final, eso no cambia. Pero para el anfitrión es diferente”.

“Si esta semifinal fuera con otro equipo, el valor es el mismo. En este caso es Brasil”, añadió. “No creo que el premio sea ganarle a Brasil. Es un rival histórico, pero el premio que te da no nos cambia".

Argentina arrancó la Copa América con una victoria 2-0 ante Colombia y quedó casi fuera al empatar 1-1 con Paraguay. Pero levantó con victorias 2-0 ante Qatar y Venezuela. Scaloni dijo que el hincha argentino puede esperar otro buen desempeño ante Brasil.

“A la gente le digo que se quede tranquila”, afirmó. “Verán a un equipo con el que se sentirán identificado ante un rival difícil. Vamos a hacer el partido que tenemos que hacer y que la gente se sienta orgullosa”.

___

Más de la cobertura de Deportes de AP en https://apnews.com/apf-Deportes