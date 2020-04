'Toro' Blackburn, un histórico para Comunicaciones en Guatemala

En medio de esta pandemia por coronavirus, el Comunicaciones de Guatemala publicó una lista de los jugadores que son considerados históricos dentro de la institución, destacando un delantero panameño que dio frutos en el país centroamericano.

Rolando 'Toro' Blackburn, quien fue goleador de los cremas en su momento anotando 40 anotaciones en su estadía con el equipo, es considerado como delantero histórico, publicado en el tercer bloque.

El también internacional con Panamá llegó a Comunicaciones en junio 2014, donde acumuló dos títulos, y luego seguiría su carrera con otro grande de la región, el Deportivo Saprissa de Costa Rica.

"Siempre fue y será Dios. Me siento agradecido c on unos de los más grandes clubes de Centroamérica por haberme permitido ser parte de estos hitos históricos. Cariño, respeto y admiración", colocó el panameño en su Twitter.



siempre fue y será Dios!!🙏🏽 Me siento muy agradecido con unos de los más grandes clubes de Centroamérica por haberme permitido ser parte de estos hitos históricos🙌🏽 Cariño Respeto y Admiración!!✍🏽 gracias @CremasOficial #PareceFacil #Añodealineamiento #Pentacampeon #Hexacampeon https://t.co/lPOHWyhTTa — Rolando Blackburn 🇵🇦 (@Toro_Blackburn) April 22, 2020