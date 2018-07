"Toro" Blackburn presentado por The Strongest, falta definir el número de camiseta

El delantero panameño Rolando " Toro" Blackburn fue presentado oficialmente como nuevo jugador de The Strongest de Bolivia por un año con opción a compra.

Blackburn fue presentado por el presidente del club Henry Salinas y para parte de la directiva donde firmó el contrato con el equipo atigrado.

El centro delantero dijo en su presentación " Agradecido con Dios, con el club, el presidente y junta directiva por confiar en mí, vengo con la disposición de trabajar fuerte y después vendrán los goles".

" Tengo que adpatarme primero a la altura y después no creo que haya problemas con el rendimiento, el grupo me recibió bien y al llegar acá uno confirma que es un club grande", agregó el ex jugador de Universitario (ex Chorrillo) que confirmó a RPCTV.COM desde La Paz que aún no sabe que número usará en el torneo boliviano.

Blackburn lleva para de entrenamientos con su nuevo equipo que practica en Achumani.