Gaby Torres y Davis ven minutos, expulsados Arroyo y Buitrago, Murillo se lastima el tobillo

Muchas actividad de los legionarios panameños donde algunos volvieron a la actividad tras jugar con la selección, otros fueron expulsados o se lesionaron.

Gabriel Torres que venía de anotar un golazo para Panamá frente a Trinidad y Tobago ingresó al minuto 77 por Francesco Margiotta en el triunfo como visitante 2-1 sobre Basel en la primera división de Suiza.



Es el primer triunfo para el Lausanne tras 7 partidos y siguen últimos con 5 puntos.



Eric Davis igualmente entró a la cancha al minuto 59 en el empate 0-0 del DAC 1904 Dunajska Streda frente al Tatran Presov en Eslovaquia.

En Perú, Ricardo Buitrago que fue titular en Juan Aurich marcó un gol al minuto 31 y fue expulsado al 51 en la derrota de su equipo 3-2 frente a Academia Cantolao.

Mientras que en Uruguay, Abdiel Arroyo también inició desde el primer minuto con Danubio, pero al minuto 31 fue expulsado en el 1-1 frente a Rampla Juniors.



Por su lado, Amir Murillo estaba para ser titular, pero en el calentamiento se lastimó el tobillo y tuvo que ser reemplazado en el New York Red Bulls que igualó 1-1 frente al Chicago Fire.

El que si arrancó como titular en el Red Bulls fue Fidel Escobar que inicio la jugada del primer gol de su equipo. *

