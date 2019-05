Uruguay y Honduras, a empezar con buen pie su camino en Mundial Sub-20 de Polonia

La selecciones Sub-20 de Uruguay y Honduras, encuadradas ambas en la llave C del Mundial de la categoría de Polonia, inician el viernes su andadura en el torneo enfrentándose a Noruega y Nueva Zelanda respectivamente.

Tres puntos ante los combinados europeo y oceánico pondrían a los dos equipos americanos de la llave en una posición ventajosa antes de su duelo de la segunda fecha el próximo lunes.

El duelo de la 'H' en Lublin a las 16h00 GMT desatará las hostilidades. El combinado dirigido por Carlos Tábora quiere empezar con buen pie el reto de clasificarse por primera vez en su historia a los octavos de final del Mundial Sub-20. Un triunfo ante la campeona de Oceanía servirá asimismo a la selección centroamericana para desquitarse de la derrota sufrida ante los 'Kiwis' en Corea del Sur-2017 (3-1).

Honduras, cuarta en el último torneo Sub-20 de la CONCACAF cuenta ya con amplia experiencia en los Mundiales Sub-20. En Polonia vivirán su octava experiencia mundialista, tercera consecutiva.

Pero de experiencia tampoco adolecen los 'Kiwis' en Mundiales de la categoría. Nueva Zelanda ha estado presente en las últimas cuatro citas planetarias Sub-20, alcanzando los octavos de final tanto en el campeonato organizado en su casa en 2015 y en Corea del Sur-2017.

Para dos países sin ligas potentes a nivel mundial, este campeonato supone una oportunidad para crecer para los dos seleccionados.

"Estamos todos muy ilusionados, es una gran oportunidad. La Copa Mundial Sub-20 es un gran trampolín a nivel personal para todos los jugadores. Es algo parecido a un escaparate mundial. Todos somos conscientes de que es un potencial paso hacia un contrato profesional", no oculta el capitán neozelandés Joe Bell, uno de los escasos 'Kiwis' que militan lejos de la isla oceánica (Universidad de Virginia de Estados Unidos), y que ya se enfrentó a Honduras dos años atrás en Corea del Sur.

En Túnez-77, Catar-95, Nigeria-99, Holanda-2005, Egipto-2009, Nueva Zelanda-2015 y Corea del Sur-2017 Honduras hizo las maletas antes de las rondas eliminatorias.

Después de ser recibidos por la embajadora del país en Polonia, empieza la hora de la verdad para los 'catrachos' en busca de hacer historia.

- Uruguay ante la incógnita Noruega -

Sabedores del resultado del duelo Honduras-Nueva Zelanda saltarán al césped del estadio de Lodz, el de la final del torneo, Uruguay y Noruega.

El combinado 'charrúa' encara el torneo con el objetivo de dar un paso más respecto al cuarto puesto cosechado en Corea del Sur luego de caer ante Italia en el partido por el tercer puesto.

Su primera piedra en el camino será la enigmática selección escandinava, que encara su tercera presencia en un Mundial Sub-20, después de estar ausente desde 1993. Noruega ocupó el quinto puesto en el Europeo Sub-20 de Polonia, ganando a la vigente campeona del mundo Sub-20 Inglaterra en el play-off clasificatorio (3-0).

El seleccionador uruguayo Gustavo Ferreyra eludió confirmar el once de inicio en el estreno mundialista, pero señaló que podrá contar con sus 21 jugadores disponibles.

"El equipo no lo tengo al 100% definido y Schiapacasse está a la orden de jugar, al 100% de condiciones para poder jugar", indicó Ferreyra, quien no confirmó no obstante la titularidad del 'Chapa'.

Schiappacasse, perteneciente al Atlético de Madrid, juega cedido desde el mes de enero en el Parma italiano, con el que sufrió una lesión muscular a comienzos de mayo.

También se pondrá en marcha el viernes la llave D, la única que no cuenta con ningún representante sudamericano. Nigeria y Catar, semifinalistas en sus respectivos campeonatos clasificatorios, se enfrentan en Tychy, mientras que la campeona de la CONCACAF Estados Unidos se medirá con Ucrania en Bielsko-Biala.

- Programa de partidos del viernes 24 de mayo, día II del Mundial Sub-20:

Grupo C:

Honduras - Nueva Zelanda (16h00 GMT), Lublin Stadium

Uruguay - Noruega (18h30 GMT), Lodz Stadium

Grupo D:

Catar - Nigeria (16h00 GMT), Tychy Stadium

Ucrania - Estados Unidos (18h30 GMT), Bielsko-Biala Stadium