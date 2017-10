Usain Bolt mantiene vivo su sueño de jugar al fútbol

El retirado rey del sprint, el jamaicano Usain Bolt, promete perseguir su sueño de jugar al fútbol profesional pero admite que no se avergonzará si su objetivo está fuera de su alcance.

La superestrella del atletismo, que dejó las pistas después de los Campeonatos Mundiales de agosto, volvió a referirse a la posibilidad de probar suerte en el fútbol y ha sido invitado a entrenar con el Borussia Dortmund, el actual líder de la Bundesliga alemana.

Bolt, récord mundial de los 100 y los 200 metros y ocho veces campeón olímpico, insiste en que habla en serio sobre su sueño futbolístico a pesar del escepticismo que levantan sus 31 años.

"Es un objetivo personal, no me importa lo que la gente realmente piense al respecto", dijo este domingo Bolt a los periodistas durant el Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1, que se celebra en el circuito de las Américas en Austin, Texas.

"No voy a mentirme a mí mismo, si siento que no puedo hacerlo, voy a decir 'olvídalo'. No voy a avergonzarme a mí mismo".

"Es un sueño, es otro capítulo de mi vida que realmente quiero hacer. Si tienes un sueño o algo que realmente quieres hacer, debes intentar ver dónde podría llegar".

Bolt ha sido invitado por el Borussia Dortmund para entrenar con el equipo, un acuerdo facilitado por Puma, uno de sus patrocinadores.

- Invitación abierta -

Sin embargo, el jamaicano aún no ha aprovechado la oferta de la Bundesliga debido a un problema en el tendón de la corva.

"Mi tendón de la corva se está recuperando, en dos semanas puedo volver a entrenar y volver a estar en forma. Entonces podré realmente explorar esa posibilidad", dijo Bolt.

"Dijeron que la invitación siempre está abierta, por lo que todo se trata de superar mi lesión y ponerme en forma. Luego puedo explorarla y hacer las pruebas y ver en qué nivel estoy", agregó.

"Realmente quiero ver si puedo ser uno de los mejores, cualquier cosa que haga, intentaré hacerlo lo mejor posible".

Bolt, sin embargo, admite que no es optimista acerca de que se le conceda una oportunidad similar con el club que apoya, los gigantes de la Premier League, el Manchester United.

"Sería difícil convencer a (José) Mourinho, pero nunca lo sabremos, es algo que le dije a Alex Ferguson el otro día cuando estuve allí", bromeó.

Mientras tanto, Bolt dijo que esperaba encontrar un puesto en la Federación Internacional de Atletismo (IAAF) después de explorar opciones en su carrera futbolística.

"Estoy esperando ver si mi carrera futbolística va a cualquier parte, pero definitivamente quiero trabajar con la IAAF, en formas de promover el deporte, para mantener el deporte en el nivel que dejé", subrayó.

"Quiero usar mi nombre para promocionar nuestro deporte, como un rol de embajador", aclaró.

Dejando a un lado las aspiraciones en el mundo del fútbol, Bolt dijo que disfruta de haberse liberado de su extenuante régimen de entrenamiento.