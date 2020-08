Valencia, Betis, Espanyol y Mallorca registran casos de coronavirus

El Valencia anunció este martes haber detectado dos casos de coronavirus en su plantilla, que ya se encuentran aislados en sus domicilios.





"En las pruebas PCR y serológicas realizadas este lunes al primer equipo, cuerpo técnico y entorno más directo, con motivo del inicio de trabajo de pretemporada, se han detectado dos casos positivos por COVID-19", afirmó el Valencia en un comunicado.





Los dos casos, cuya identidad no ha sido divulgada, se encuentran aislados en sus casas y el equipo aplicará un "estricto protocolo" sanitario.





Poco después, el Mallorca y el Espanyol, dos equipos recién descendidos a segunda división, también comunicaban tener un caso de coronavirus cada uno.





Ambos contagiados se encuentran aislados en sus respectivos domicilios, mientras Mallorca y Espanyol repetirán las pruebas al resto de sus plantillas.





El Betis, que inicia sus entrenamientos de pretemporada el miércoles también notificó un caso de coronavirus sin divulgar la identidad del afectado, aunque poco después el delantero Loren Morón revelaba que era el contagiado.





"Desgraciadamente no podré desplazarme hoy (martes) con mis compañeros a Marbella para iniciar la pretemporada. He dado positivo en el test PCR y, aunque me encuentro bien, tendré que esperar unos días para unirme al equipo", escribió Loren en las redes sociales.





Estos nuevos casos llegan después que el Atlético de Madrid anunciara los positivos del atacante argentino Ángel Correa y del defensa croata Sime Vrsaljko, que no viajan este martes con el equipo a Lisboa para la 'final a 8' de la Liga de Campeones.





Estos dos positivos fueron detectados el domingo y, tras repetir las pruebas a la plantilla rojiblanca, no hubo ningún nuevo positivo.





La pasada semana, el atacante del Real Madrid Mariano Díaz había dado positivo al COVID-19 antes de los octavos de final de la 'Champions', pero tras comprobarse que el resto de la plantilla estaba bien, el equipo blanco pudo viajar a Mánchester, donde cayó eliminado ante el City.





También el centrocampista del Sevilla Nemanja Gudelj había dio positivo por coronavirus.





Al igual que en el caso del Real Madrid, el resto del equipo dio negativo y el club andaluz pudo disputar en Alemania su encuentro de octavos de final de la Europa League contra la Roma, clasificándose para cuartos al imponerse 2-0.





España es uno de los países más afectados por la pandemia en Europa con un total de 322.980 casos y 28.576 muertos registrados hasta el lunes.





Su tasa de contagios, la primera en Europa Occidental y undécima a nivel mundial, se ubica en 95 casos por cada 100.000 habitantes, distante de los 24 en Francia, 17 en Reino Unido, 13 en Alemania y 8 en Italia, donde la pandemia se declaró antes.