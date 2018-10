La portera Yenith Bailey llama la atención de muchos en el premundial de la Concacaf

Yenith Bailey, la portera panameña de 17 años que ha sido titular en los dos primeros partidos del premundial femenino ha llamado la atención por sus buenos reflejos que evitaron que la goleada de Estados Unidos fuera más amplia.

En el primer partido frente a Trinidad y Tobago tuvo un par de intervenciones, pero donde más se vio su trabajo fue frente a las norteamericanas evitando mínimo en cinco ocasiones la caída de su portería.

Fue tanto el buen trabajo de Bailey (recibió 5 goles que no fueron su culpa) que al final del encuentro recibió las felicitaciones de las delanteras Carli Lloyd, Alex Morgan y parte del cuerpo técnico de Estados Unidos.

Las buenas intervenciones llamaron la atención de varios equipos y universidades de Estados Unidos que ya han llamado a sus familiares para hacerles propuestas y hacerse con sus servicios.

De delantera a portera

Su hermano por parte de madre, José 'Pit' González (ex Chepo FC) manifestó a RPCTV.COM que Bailey en sus inicios era delantera, pero que luego le vieron cualidades para ser portera y comenzó a entrenar en esa posición con Angelo Williams que es su preparador.

"Mi hermana tiene 17 años, ha pasado por todos los procesos hasta llegar a la mayor. Ha representado a Panamá en los Codicader y jugó para San Francisco en el torneo femenino local", reveló Pit González que añadió que es oriunda de La Porqueriza en Río Abajo y de ahí pasó al Edificio La Reina donde vive actualmente.

Bailey cursa actualmente el sexto año en la Escuela República de Haití (se gradua a fin de año) y sus padres son Elizabeth de La Cruz y Mario Bailey.

Habla su preparador

Angelo Williams entrenador personal de Bailey y actual preparador de porteras de la selección femenina en el premundial manifestó a RPCTV.COM: "La vi en un partido entre la selección Sub-20 y San Francisco, luego de eso pasó la eliminatoria U-20 y la convocó Víctor Suárez por recomendación mía y allí iniciamos el trabajo con ella. Tengo un año de trabajo con Bailey y en el partido contra Estados Unidos se pudo cristalizar el trabajo con la actuación de ella". *

