Zidane cumple 1 año al frente del Madrid; enfrenta a Sevilla

MADRID (AP) — Este miércoles se cumple exactamente un año desde que Zinedine Zidane tomó las riendas del Real Madrid. Y aunque la gestión exitosa incluye los títulos de la Liga de Campeones y el reciente Mundial de Clubes, el técnico francés advierte que está hambriento de más conquistas.

Un buen primer paso para conseguirlo, al reanudarse la actividad del fútbol español tras el parón invernal, llegará en la jornada del aniversario, con un duelo de octavos de final en la Copa del Rey ante el Sevilla, equipo ante el que Zidane obtuvo otro de sus títulos como estratega del Madrid, en la Supercopa de Europa realizada el 9 de agosto.

"Mañana tenemos un partido... Me siento bien con mi trabajo pero queda mucho, y también con el trabajo de los jugadores", dijo Zidane, citado por el sitio oficial del Real Madrid en la internet. "He ganado muchas cosas como jugador y siempre intento ganar lo máximo. Estoy contento con lo que hemos ganado, no lo esperaba, pero hay que seguir".

En la Liga española, el Madrid marcha como líder, con tres puntos de ventaja y un partido menos respecto del Barcelona. El tercer lugar es ocupado por el Sevilla, a cuatro unidades de los dirigidos por Zidane.

Ha corrido mucha agua bajo el puente desde que el conjunto "Merengue" se impuso 3-2 al Sevilla en la Supercopa disputada en Trondheim, Noruega. Ese fue el último enfrentamiento entre ambos equipos, y resultó dramático.

Sergio Ramos obligó a la prórroga con un tanto en los descuentos y Dani Carvajal hizo la diana del triunfo en el tiempo extra.

Sevilla era entonces una obra incipiente, tras la salida del entrenador Unay Emery y la llegada de Jorge Sampaoli. Con el paso de los meses, el equipo se ha ido adaptando al estilo del técnico argentino, y en el comienzo de año podrá medir fuerzas con la gran potencia.

"Nuestra idea es meter al Madrid en su campo", dijo Sampaoli a medios españoles. "Clasificarnos es una ilusión, una posibilidad, aunque difícil, casi inalcanzable si acudimos a la historia".

En el encuentro, Sampaoli no podrá contar con el central Daniel Carrico, lesionado del botillo derecho; el francés Timothee Kolodziejczak, quien se marcharía al fútbol alemán, ni con el ítalo-argentino Franco Vázquez, por suspensión.

Por su parte, el Madrid arrastra las lesiones de Ramos, Gareth Bale, Lucas Vázquez y Mateo Kovacic.

"Va a ser un partido muy complicado, contra un equipo que es muy competitivo", auguró Zidane. "Pero creo también que va a ser un buen partido".

En otros encuentros de ida por los octavos, Real Sociedad recibe a Villarreal y Alcorcón a Cordoba. El jueves, Barcelona visita al Athletic de Bilbao.