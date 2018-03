635x357 Zlatan Ibrahimovic considera regreso a selección sueca. ROB HARRIS y JAN M. OLSEN (Associated Press)

Zlatan Ibrahimovic está ponderando jugaren otra Copa del Mundo, pese a que el técnico de la selección nacional de Suecia estaba convencido de que el veterano goleador no tenia deseos de volver.

Ibrahimovic, de 36 años, se retiró del fútbol internacional tras la Eurocopa del 2016 para concentrarse en prolongar su carrera en clubes. Pese a no haber jugado para Manchester United desde diciembre debido a una lesión en una rodilla, el máximo goleador de la historia de Suecia dice que existe la posibilidad de un regreso.

“Realmente no le he cerrado la puerta a nada”, dijo Ibrahimovic el jueves a las márgenes de un torneo de tenis en Estocolmo.

Eso contrasta con lo que dijo el técnico sueco Janne Andersson el miércoles.

“Él me dijo ‘no’ el verano pasado y yo respeto eso”, le dijo Andersson a The Associated Press en Sochi, Rusia, en un evento relacionado con la Copa del Mundo. “Respeto su decisión”.

A la pregunta de si los planes pudieran cambiar si había lesiones en el equipo sueco, Andersson dijo. “La realidad es que él me dijo ‘no’”.

Ibrahimovic, que anotó 62 goles en 116 partidos con Suecia, jugó en las Copas del Mundo del 2002 y el 2006, pero se perdió las dos últimas ediciones luego que la selección no se clasificó.

Sweden avanzó al certamen de este año en Rusia al vencer a Italia en un playoff. El equipo jugará contra México, Corea del Sur y Alemania en su grupo en junio.

“Yo quiero jugar, con el club, con la selección nacional, ... para mí, es lo mismo”, dijo Ibrahimovic y añadió que los jugadores suecos “han hecho un buen papel”.

“Ver a los otros jugar en la selección nacional”, dijo, “es duro”.

El secretario general de la federación sueca Hakan Sjostrand dijo que el retorno de Ibrahimovic es un asunto entre el jugador y Andersson, pero añadió que pudiera ser benefgicioso para el equipo nacional.

“Pienso que un Zlatan fresco y motivado añadirá algo a todos los niveles”, dijo.