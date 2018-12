"No puedo decir absolutamente nada", dice James sobre su futuro en Bayern Múnich

El internacional colombiano James Rodríguez, sin mayor protagonismo durante su segunda temporada con el Bayern Múnich, dijo que decidirá su futuro en junio de 2019, con lo que dejó abierta su eventual salida del club alemán.

Durante una conferencia de prensa este jueves en Bogotá, adonde presentó una colección de relojes para una marca suiza, Rodríguez fue cuestionado sobre los rumores de un posible regreso al Real Madrid, club en el que jugó desde 2014 hasta 2017 y que sigue siendo dueño de sus derechos deportivos.

"Tengo contrato con ellos (el Bayern Múnich) hasta junio y no puedo decir absolutamente nada. Ya en junio veremos", señaló el capitán de la selección de Colombia.

En lo corrido de esta temporada, Rodríguez apenas ha sido titular en siete de los 24 partidos que ha disputado el cuadro alemán, clasificado a los octavos de final de la Liga de Campeones de Europa y ocupa el tercer lugar en la Bundesliga a seis puntos del líder Borussia Dortmund.

El colombiano sufrió un esguince de ligamentos de la rodilla izquierda que lo ha mantenido fuera de las canchas desde el 13 de noviembre.

Aparte de este problema físico, James ha señalado que las decisiones del técnico croata Niko Kovac han impedido que tenga mayor relevancia en esta temporada.

"No juego tanto con el nuevo entrenador y así no puedo prometer nada. Si tengo que irme porque no juego, entonces me iré", afirmó Rodríguez durante una visita a un club de seguidores del Bayern Múnich el 3 de diciembre.

Sin embargo, este jueves descartó tener una mala relación con el entrenador. "Con Kovac no pasa absolutamente nada", remarcó.

Rodríguez fue cedido al Bayern Múnich durante el verano de 2017. El equipo alemán tiene la primera opción de compra de su pase -valorado en 42 millones de euros- al cabo de la temporada 2018/2019.

Por otras parte, la máxima estrella del fútbol colombiano se mostró ansioso por conocer el nombre del nuevo entrenador de la selección, cargo que ocupa temporalmente el técnico de la sub-20 Arturo Reyes.

"Como jugadores entre más rápido sepamos es mucho mejor", aseguró.

Aunque no mencionó a ningún entrenador en particular, para Rodríguez sería ideal que el puesto fuera ocupado por "un técnico que tenga que experiencia con jugadores grandes", tras la salida del argentino José Néstor Pekerman en septiembre.