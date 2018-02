La piedra angular de los fichajes extranjeros del Lyon se llama Isabelle

En teoría es la intérprete del equipo de fútbol del Lyon, pero en realidad es bastante más que eso. Desde el año 2000, Isabelle Dias es una figura clave en el proyecto del club, especialmente en los fichajes de jugadores extranjeros, ya que les facilita su integración y su vida cotidiana.

Isabelle Dias cuida no sólo de los futbolistas, sino que ayuda también a sus familias. "Les ayudo en sus trámites administrativos, bancarios, fiscales, en la búsqueda de un alojamiento, de una escuela, para solucionar problemas médicos o de maternidad", cuenta a la AFP esta mujer, que también organiza visitas a la ciudad francesa y salidas en grupos con los niños de los jugadores.

Es la encargada de dar clases de francés a los recién llegados. Ella misma habla portugués, español, inglés y alemán.

A lo largo de estos años, Isabelle Dias se ha hecho conocida y es un argumento más para convencer a un jugador para unirse al Lyon, donde también ayuda a las futbolistas del plantel femenino y a los jóvenes que salen del centro de formación.

"Yo creé todo, pero ha hecho falta tiempo. Era difícil para el Lyon crear ese puesto con una mujer que llegaba a un mundo de hombres. Gerard Houllier (exentrenador del Lyon) permitió organizar esto", cuenta Isabelle Dias, que tiene su despacho en el centro de entrenamiento del Lyon.

Houllier, que dirigió al equipo lionés de 2005 a 2007, había conocido en el Liverpool, club al que entrenó de 1998 a 2004, a "un hombre mayor, encargado de todo" desde hacía mucho tiempo. "Él comprendía que a un jugador le hacía falta alguien cercano, en la frontera entre el cuerpo técnico y la vida privada", explica Isabelle Dias.

"Puedo dar al entrenador o al cuerpo médico, siempre respetando la intimidad y los secretos, informaciones que pueden ponerles sobre alerta, como cansancio o niños enfermos, lo que puede provocar que el jugador esté menos bien", cuenta esta apasionada del fútbol.

Cuando era adolescente, Isabelle seguía al Lyon con su padre, incluso cuando estuvo en segunda división en los años 1980. Ya adulta se convirtió en formadora de lenguas, su empleo anterior antes del Lyon.

- Edmilson, un antes y un después -

La vida de Isabelle cambió cuando dio clases de francés al defensa brasileño Edmilson, que llegó a finales de agosto del 2000 a Lyon. Dos meses más tarde, el jugador estaba mal integrado pese a responder bien en el campo: seguía viviendo en un hotel e incluso le confió que no quería volver a Lyon después de un partido con su selección.

Isabelle Dias avisó del problema a la dirección del club, que le encargó que solucionara el asunto, ayudando al jugador en su día a día. Misión cumplida: Edmilson se quedó y ella, gracias a ese éxito, también.

Unos meses más tarde llegó en préstamo Claudio Caçapa, otro defensa brasileño, que considera a Isabelle como "una de las claves" de su éxito. "Nunca es fácil llegar a un país en el que no conoces nada. De pronto, ella estaba detrás de mí, para todo", afirma el excapitán del Lyon, actualmente entrenador adjunto.

"Todo se juega al principio. Si un fichaje no está bien, querrá volver a su país. Eso no me pasó a mí porque ella estaba ahí", subraya el jugador, que después jugó en el Newcastle inglés. Allí "había muchos franceses y yo hablaba francés, pero no había nadie para ocuparse de los jugadores extranjeros", subraya.

Isabelle Dias señala que es con Caçapa con el que estableció lazos personales "más fuertes". Pero también con el argentino Lisandro López. Y en el plantel actual, el brasileño Rafael es "un hombre de corazón, generoso", señala la mujer que sostiene el proyecto multicultural del Lyon.