"Soy diferente a los demás", dice Cristiano Ronaldo en su presentación con la Juve

Cristiano Ronaldo declaró que es "diferente" a los demás jugadores de su edad, que privilegian los contratos jugosos en Catar o en China, durante la conferencia de prensa este lunes con motivo de su presentación con la Juventus de Turín.

"Soy diferente a los demás jugadores, que piensan que su carrera está acabada cuando tienen mi edad", declaró el estelar delantero de 33 años. "Quiero demostrar que yo no soy como los demás, yo soy diferente", añadió.

A sus 33 años, el cinco veces ganador del Balón de Oro mostró su habitual confianza en sí mismo, ante una nutrida presencia de periodistas de todo el mundo después de su traspaso procedente del Real Madrid a cambio de 100 millones de euros.

"No tengo nada que demostrar a nadie, las cifras están ahí. Todo el mundo sabe lo que yo hice en el fútbol. Pero soy ambiciosos y amo los retos, no me gusta quedarme en la zona de confort. Después de lo que hice por el Manchester (United) y el Real Madrid quiero dejar mi sello en la Juve", añadió.

Al igual que sus aficionados, el club turinés, vigente séptuple campeón del Scudetto, confía en conquistar la Liga de Campeones, que no levanta desde 1996, mientras que Ronaldo conquistó cuatro de las cinco últimas ediciones, y ostenta un récord de 120 goles en la competición europea.

"Pelearemos no sólo por la Liga de Campeones, sino también por la Serie A y los demás títulos", aseguró.

"Hay que trabajar duro porque conquistar la Liga de Campeones no es fácil. Espero poder ayudar", señaló.