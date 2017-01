La fantasía del futbolista sudamericano enamora a los cazatalentos

La fantasía, la pasión y la magia de los jóvenes futbolistas sudamericanos concentran la atención de decenas de cazatalentos extranjeros en el campeonato regional Sub-20 de Ecuador, para ficharlos principalmente en Europa.

"¡La magia, el talento está acá!", dijo a la AFP Luis Felipe Posso, representante de los mediocampistas colombianos Wilmar Barrios (Boca Juniors, Argentina) y Guillermo Celis (Benfica, Portugal). "Siempre los mejores jugadores de Sudamérica son las figuras en Europa, y seguirá siendo así", agregó.

Alessandro de Rossignoli, otro de los tantos 'football agent' que desde los graderíos de estadios ecuatorianos por ahora buscan nuevas estrellas, señaló que el futbolista sudamericano es una "atracción" porque "tiene una fantasía en la cancha que el europeo carece".

"El sudamericano nace jugando, lleva el fútbol en su sangre", expresó a la AFP De Rossignoli, quien forma parte de un nutrido grupo de italianos convocado por el certamen 'Juventud de América' y en el que destaca Gianni di Marzio, extécnico del Palermo y del Napoli de Diego Maradona.

"Encontramos lo que el fútbol necesita: inteligencia, juego táctico, de fantasía, velocidad, pasión", sostuvo di Marzio, 'chief scout' del equipo inglés Queens Park Rangers.

- El precio también manda -

Durante el torneo regional, con cuatro plazas para el Mundial Sub-20 de Corea del Sur-2017, buena parte de los 230 jugadores inscritos dejan ver sus cualidades, como el poder que tiene para definir del argentino Marcelo Torres (Boca Juniors), máximo artillero a mitad de la lid.

Entre los "observadores" acreditados para la competición tampoco pasa desapercibida la finta del volante brasileño Caio Henrique (Atlético Madrid, España) a la hora de avanzar y cómo dribla el colombiano Ever Valencia para eludir a los adversarios en pos del gol.

"Es el talento que tienen, no hay duda. En Europa no hay muchos así", expresó a su vez Jose Laranjeira, enviado del Sporting de Portugal, añadiendo que otro factor que favorece al futbolista sudamericano para emigrar es que "a nivel financiero es más accesible que muchos europeos, y eso es importante".

"El precio es bajo, pero si no tiene calidad no interesa", declaró Laranjeira de manera tajante a la AFP en el estadio Olímpico de la localidad andina de Riobamba (al sur de Quito), una de las sedes del Sudamericano Sub-20 en Ecuador.

Mientras evalúa el tanto de Valencia con el que Colombia venció por 1-0 al poderoso Brasil, Posso remarca: "Este tipo de torneos definitivamente son una vitrina para los muchachos, seguro que sí. Si usted ve aquí, hay por lo menos 50 (agentes de) equipos europeos y 50 managers de jugadores. Aquí están representados todos los clubes grandes de Europa, todos".

- Listos para ir a Europa -

Los exploradores intentan pasar inadvertidos en los escenarios, pero son tantos que se entrecruzan con alineaciones y apuntes en mano.

Prefieren mantener en secreto a sus favoritos del torneo, por el que pasaron Maradona, el chileno Alexis Sánchez (Arsenal, Inglaterra), el uruguayo Edinson Cavani (PSG, Francia), el argentino Leo Messi y el brasileño Neymar (ambos del FC Barcelona, España), y el colombiano Hugo Rodallega (Trabzonspor, Turquía), desde 2005 goleador histórico del Sudamericano Sub-20 con 11 unidades.

"Es para no hacer daño a los muchachos. Algunos no saben manejar las posibilidades de ir a equipos importantes y se echan a perder antes de ser contratados porque se crecen de la noche a la mañana, cuando la lucha es día a día para mejorar", dijo un 'scout' argentino que pidió no ser identificado.

Para De Rossignoli, a quien gustó las cualidades del defensa brasileño Lyanco y del delantero argentino Lautaro Martínez, "hay algunos jugadores que están para ir a Europa pronto".

Antes del pitazo inicial, los cazatalentos ya tenían su mirada puesta en otros futbolistas como los colombianos Luis Alberto García y Juan Camilo Hernández, el brasileño Artur, el uruguayo Nicolás Schiappacasse, el peruano Brian Reyna, el venezolano Yeferson Soteldo y el ecuatoriano Bryan Cabezas.

"La habilidad, la velocidad que tienen nuestros jugadores son excelentes condiciones para el fútbol que exige alta competitividad", manifestó el estratega ecuatoriano Carlos Sevilla, quien dirigió a la tricolor mayor.