Una fecha de expulsiones para los legionarios panameños

El fin de semana estuvo escaso de goles, pero si se caracterizó por las expulsiones de varios legionarios panameños.

Ricardo Buitrago marcó al minuto 31 para el Juan Aurich y al 51 fue expulsado en la derrota de su equipo Juan Aurich 3-2 frente a Academia Cantolao en la primera división de Perú.

En Uruguay, Abdiel Arroyo vio la roja al minuto 32 en Danubio que empató 1-1 con Rampla Juniors.

Román Torres fue expulsado al minuto 89 con el Seattle Sounders que empató 1-1 con el LA Galaxy en el fútbol de la MLS. Torres dio la asistencia para el gol de su equipo.

Mientras que el portero José Calderón vio al roja al minuto 34 en Marathon que perdió 4-0 frente a Real España en la primera división de Honduras.

OTROS LEGIONARIOS

En la primera de Portugal, Jorman Aguilar fue reemplazado al minuto 68 en el Estoril que perdió 2-0 frente a Moreirense.

Gabriel Torres ingresó al minuto 77 en el Lausanne que derrotó 2-1 a Basel en Suiza, mientas que Eric Davis entró al 59 en el empate 0-0 del DAC 1904 frente a Tatran Presov en Eslovaquia.

Jaime Penedo fue titular y cometió penal (amonestado) en la derrota del Dinamo Bucarest 2-1 frente al ACS Poli Timisoara en la primera división de Rumania.

En Perú, Sergio Moreno no entró en la convocatoria del Deportivo Municipal que perdió 2-0 con el UT Cajamarca, mientras que Luis Tejada y Alberto Quintero jugaron los 90 minutos en la derrota de Universitario 1-0 frente al Alianza Lima.

Alexander González fue reemplazado al minuto 46 en el Aragua que perdió 4-1 frente al Portuguesa en la primera división de Venezuela.

En el Ascenso de México, Roberto Nurse fue titular y salió al 71 en Mineros de Zacatecas que empató 0-0 con Atlante, Yoel Bárcenas ingresó al 60 en el empate 0-0 de Cafetaleros de Tapachula 0-0 frente al Atlético San Luis, Omar Hinestroza estuvo en la banca de Correcaminos de la UAT que venció 3-2 a Murcielagos FC lo mismo que Jorlian Sánchez con Leones Negros que igualó 1-1 con FC Juárez.

En la MLS, Fidel Escobar jugó todo el partido con el New York Red Bulls que empató 1-1 con Chicago Fire. En este partido, Amir Murillo se lastimó el tobillo en el calentamiento y no pudo jugar.

Aníba Godoy (amonestado) jugó todo el partido con el San Jose Earthquakes que perdió 4-0 con el Toronto FC donde Armando Cooper ingresó al minuto 79.

El Houston Dynamo con Adolfo Machado en cancha todo el encuentro perdió 1-0 con el Colorado Rapids, mientras que Christian Martínez entró al 65 en el Columbus Crew que empató 1-1 con el Sporting Kansas City.

En la primera división de El Salvador, Armando Polo jugó los 90 minutos con Sonsonate que perdió 2-1 con Santa Tecla y Nicolás Muñoz fue reemplazado al minuto 65 en el Firpo que venció 3-2 al FAS.

Por último, Blas Pérez y Felipe Baloy jugaron todo el partido con Municipal que venció 1-0 a Antigua Guatemala. *

#Sounders are down to 10 men. Roman Torres gets sent off for a DOGSO foul on Jermaine Jones just outside the box. #LAGalaxy #SEAvLA pic.twitter.com/5nxgTlyPdd — Jason Foster (@JogaBonitoUSA) 11 de septiembre de 2017

Just two minutes into his appearance, Lamar Neagle tied the game in the 85th minute to continue the Sounders' unbeaten streak. #SEAvLA pic.twitter.com/p3uGqvICIt

— Seattle Sounders FC (@SoundersFC) 11 de septiembre de 2017

