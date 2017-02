El fútbol argentino fija pautas para empezar a poner 'la casa en orden'

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) aprobó este viernes su nuevo estatuto y fijó el 29 de marzo como fecha de las elecciones en las que se votará un nuevo presidente en el inicio del camino a su refundación.

Los asambleístas dieron el sí al estatuto con respaldo de la FIFA y la Conmebol, aunque plantearon objeciones.

Su aprobación era un paso necesario para votar un nuevo presidente por cuatro años.

"Se acaba el conflicto, hay una reforma estructural muy grande. Esta institucionalidad implica un acuerdo político entre los dirigentes", dijo a la prensa Javier Medín, de la comisión normalizadora impuesta por la FIFA en julio pasado.

El nuevo estatuto supone rearmar el andamiaje de poder que sucumbió a la crisis tras la muerte de Julio Grondona, quien la presidió como un 'todopoderoso' por 35 años hasta su muerte en 2014.

Con el sucesor, Luis Segura, la AFA cayó en el descalabro institucional y financiero hasta terminar intervenida por la FIFA y el gobierno con una comisión normalizadora presidida por Armando Pérez.

- Humo blanco -

Los dirigentes aprobaron crear una Superliga entre los clubes grandes y rescindir con el Estado el contrato Fútbol para Todos (FPT) por el cual la AFA cobraba un canon por la televisación de los partidos.

Resolvieron postergar para una próxima asamblea la semana que viene la decisión de a cuál de los tres oferentes internacionales se le adjudicará la transmisión audiovisual de los partidos desde julio próximo en un contrato millonario.

Sin embargo la reanudación de los torneos postergados, cuya fecha preliminar se esperaba fuera el 3 de marzo sufrió un nuevo contratiempo. Los jugadores nucleados en Futbolistas Argentinos Agremiados lanzaron este viernes una huelga por salarios adeudados.

"Somos optimistas, va a estar la plata, estamos trabajando para arrancar el 3 de marzo", dijo Medín.

En medio la legisladora de la Ciudad de Buenos Aires Graciela Ocaña, que impulsa una causa para investigar el destino de los millonarios pagos del Estado a la AFA, pidió este viernes a la justicia dicte una medida cautelar para impedir el pago a la AFA de indemnización alguna por el final del contrato del FPT.

El gobierno había prometido pagar un último canon por FPT de 350 millones de pesos (USD 21 millones) que le adeudaba a los clubes.

Si el pago no se realiza, el torneo no comenzará, sugirieron dirigentes.

"Nuestro dinero no nos alcanza. Hay clubes que están en serios problemas", dijo el presidente de Lanús (primera división), Nicolás Russo, la noche del jueves al canal TyC Sports al advertir que "si la plata no ingresa pronto, no se podrán reabrir los estadios".

- 'Idoneidad' -

Una de las objeciones al nuevo estatuto fue el llamado artículo 87 donde la FIFA reclama imponer un examen de idoneidad a los candidatos a presidir la AFA a través de un tribunal de Ética.

La FIFA quiere que el examen esté a cargo de la Conmebol, pero los dirigentes proponen que lo haga el Colegio Público de Abogados. El tema aún no está cerrado.

De acuerdo con el cronograma aprobado para la elección del nuevo presidente, la lista de candidatos deberá estar definida para el 12 de marzo.

La AFA aceleró su crisis tras el anuncio del presidente Mauricio Macri de terminar con el FPT por el cual el Estado pagaba desde 2009 sumas millonarias a la AFA y los aficionados podían ver en la TV los partidos en forma gratuita tras años de servicio pago.

Pero se atizó otra discusión por la creación de la Superliga. Macri, expresidente de Boca antes de llegar a la política, promovía admitir sociedades anónimas. La dirigencia aprobó la Superliga pero sólo podrán competir los que sean asociaciones civiles sin fines de lucro, como hasta ahora.

- Tres para ganar -

La asamblea postergó por una semana más la decisión sobre cuál de las tres empresas internacionales que presentaron ofertas se quedará con los derechos para televisar partidos, base del sustento financiero de la mayoría de los clubes.

Los candidatos son ESPN, Fox-Turner y la catalana Mediapro.

El millonario contrato con la TV será por cinco años, renovable por otros cinco con una base de 1.200 millones de pesos (USD 75 millones) y un pago mínimo de 3.000 millones por año (USD 187,5 millones).

Sólo comprenderá los partidos locales ya que la transmisión audiovisual de los internacionales está comprometida hasta 2019 con la argentina Torneos S.A.

Hasta que se haga cargo el nuevo operador, las transmisiones de los partidos las realizarán los canales abiertos Telefé y El Trece, entre otros, a cambio de 140 millones de pesos a descontar de la deuda del Estado.