Los hinchas del Milan piden a Donnarumma que se vaya

"Ahora vete, la paciencia se ha acabado": los 'tifosi' del Milan desplegaron este miércoles una pancarta contra su arquero Gianluigi Donnarumma, después de que la prensa revelara su deseo de anular la renovación de contrato.

"¿Violencias morales a 6 millones por año y el fichaje de un hermano parásito? Ahora vete, la paciencia se ha acabado", se podía leer en esa pancarta en el fondo sur del estadio de San Siro, en el inicio del partido de la Copa de Italia entre el AC Milan y el Hellas Verona.

"Donnarumma, montón de mierda" o "Gigio, márchate" fueron algunos de los gritos hostiles escuchados desde la grada por parte de los hinchas, que silbaron al jugador en varias fases del partido.

Donnarumma, de 18 años, es una de las grandes promesas del fútbol mundial y guarda la portería del Milan desde hace dos años.

Renovó en la pretemporada su contrato, hasta junio de 2021, después de semanas de tensión entre el club y Mino Raiola, su agente. En un primer momento, Donnarumma había rechazado renovar el contrato, provocando el enfado de los aficionados del Milan, que en un partido en Polonia llegaron a arrojar falsos billetes sobre su portería.

Finalmente sí se firmó el contrato, con un salario de unos 6 millones de euros anuales. Antonio, hermano mayor de Gianluigi, también firmó un contrato con el club 'rossonero', como tercer arquero.

Pero al principio de la semana, un artículo del Corriere della Sera devolvió la cuestión del contrato de Donnarumma al primer plano de la actualidad. Según ese artículo, Raiola habría pedido al Milan la anulación del contrato por las "presiones psicológicas" sufridas por el jugador en el momento de las negociaciones.

Varios medios italianos retomaron este miércoles el asunto, confirmando la petición de Raiola y explicando que el presunto desacuerdo se debe a una cláusula liberatoria prevista en las negociaciones y que el club no habría contemplado.

Footage of Bonucci with Donnarumma inside the locker room ahead of #MilanVerona pic.twitter.com/BVWFzccdCW