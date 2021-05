"Lo importante es creer", dice Koeman sobre la Liga

"Lo importante es creer, seguir e intentar ganar los partidos que nos faltan, pero nuestras opciones son pequeñas", declaró el técnico del Barcelona Ronald Koeman, este sábado en la víspera de jugar ante el Celta, sobre las posibilidades de su equipo de ganar la Liga.

"Si todavía hay posibilidades, hay que ganar y esperar", insistió Koeman.

Atlético, líder con 80 puntos, y Real Madrid, segundo con 78, pelearán a distancia por el título ante Osasuna (11º) y Athletic (9º), el domingo en la penúltima jornada de la Liga (16h30 GMT), con el Barcelona (3º con 76) apurando sus opciones ante el Celta (8º).

"Hay que analizar la temporada entera. Estamos decepcionados. Pudimos ser líderes. Es importante para un entrenador tener la confianza del club y quiero seguir si es así. Ya veremos al final de temporada", dijo el holandés sobre su continuidad.

"Quiero seguir, estoy contento, pero hay mucho margen de mejorar cosas. El camino no acaba este curso. Hay cosas mejoradas, datos impresionantes, pero me gustaría hablar al final. En dos semanas se pasa de todo perfecto, a todo horrible. Y no es justo", continuó sobre su balance.

Koeman subrayó que se siente "muy apoyado" por el vestuario: "Intento hablar y tomar decisiones. Siempre pienso en el club. Dejo jugar a Mingueza con el filial a pesar de nuestra situación. Hay que dar las gracias al jugador".