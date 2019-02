Diez muertos en el incendio de un centro de jóvenes futbolistas del Flamengo en Rio

635x357 Everton Ribeiro, jugador del Flamengo, dedica un gol a sus aficionados durante un partido de la Copa Libertadores disputado entre el Flamengo y el Emelec ecuatoriano el 16 de mayo de 2018 en el estadio de Maracaná, en Río de Janeiro celebrates after scoring his second goal against Ecuador's Emelec, during the Copa Libertadores 2018 football match at Maracana Stadium in Rio de Janeiro, Brazil, on May 16, 2018.. AFP