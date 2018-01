Polo se integra a la pretemporada de Unión Comercio y se une a Pibe González

El delantero panameño Armando Polo se integró a la pretemporada de Unión Comercio de Perú que tiene como sede el distrito de Nueva Cajamarca.

Polo tuvo su primer contacto con su nuevo equipo y con su compatriota José "Pibe" González que había llegado días antes al equipo que dirigirá Walter Aristizábal.

El ex jugador del Tauro manifestó a RPCTV.COM tras su primer primera práctica: " Contento de llegar al fútbo peruano, el profe contento con mi llegada, en lo personal me dijo que le gusta mi juego, me vio entrenar y me tiene como uno de los referentes del grupo. Espero hacer las cosas bien en el fútbol peruano, contento por el equipo, los compañeros me recibieron bien y espero agradecer todo eso con humildad, trabajo y goles que llegan solo".

" Contento de estar en el mismo equipo con Pibe González, echar para adelante, hacer las cosas bien y pueda ser tomado en cuenta en la selección", agregó.

Por su lado, el ex Árabe Unido José " Pibe" González comentó que en los días que lleva con su nuevo equipo todo bien por ahora gracias a Dios y trabajando fuerte en la pretemporada. " Nuevo club, nuevo reto, nuevo aire que era lo que esperaba, mis compañeros y el profe me recibieron bien, me he adaptado bien, ahora llegó Polo que me dará más confianza".

Polo usaría el número 9 y González el 10 en el torneo 2018. *

Con mi hermanito otra ves junto pic.twitter.com/MyO8uCQpck — Armando Polo 🇵🇦 (@armandopolo99) 14 de enero de 2018

