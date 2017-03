635x357 En medio de escándalo, Armero no actúa con Colombia. Associated Press

BOGOTÁ (AP) — En medio de las críticas tras un altercado con la madre de sus hijos, el defensa Pablo Armero no tuvo participación en el partido más reciente de la selección de Colombia, mientras la mujer pidió dejar atrás el escándalo.

El lateral izquierdo del club Bahía de Brasil tuvo un buen desempeño el jueves, en el triunfo 1-0 frente a Bolivia. Sin embargo, su participación generó condenas de distintas organizaciones de mujeres, incluida la Corporación Humanas.

"No tiene derecho de representar al país... vestir la camiseta de un país tiene un éxito y una responsabilidad social", señaló Luz Piedad Caicedo, subdirectora de la Corporación Humanas. "Él asumió un comportamiento violento criminal, porque golpear a la mujer es un delito y es un mal ejemplo".

En el encuentro que la selección colombiana ganó 2-0 ante Ecuador en Quito el martes, Armero sólo figuró en la lista de suplentes. En su lugar jugó Farid Díaz, del Atlético Nacional.

La Federación Colombiana de fútbol no se ha pronunciado sobre los motivos por los que no jugó Armero, de 30 años.

En mayo, Armero fue arrestado por cargos de violencia doméstica. Recuperó la libertad mediante el pago de una fianza de 1.500 dólares, a raíz del altercado con María Elena Bazán en Miami.

El futbolista oriundo de Tumaco, en el Pacífico, no había vuelto a figurar en convocatorias para la selección colombiana desde el 17 de marzo, pese a ser uno de los jugadores clave en el avance del combinado de José Pékerman a cuartos de final en el Mundial de Brasil. Estuvo también en la Copa América celebrada en Chile en 2015.

Pese a las críticas que la convocatoria reciente generó, Bazán habló ante la prensa horas antes del encuentro ante Ecuador. Admitió que tuvo un incidente menor con Armero, pero negó que la hubiera golpeado.

"Todo lo que se habla quedó en el pasado, tuvimos una discusión, del hotel llamaron a la policía, me dijeron que se lo iban a llevar para calmarlo pero nunca pensé iban hacer todo eso que hicieron de prensa, de llevarlo al juzgado... La verdad no me pegó, nunca", afirmó en entrevista con ESPN.

Bazán pidió al público "que le demos vuelta a la página ya que tengo una familia muy linda, dos hijos, un grandioso esposo que es Pablo Armero".

El caso ha traído a la memoria lo ocurrido con Hernán Darío Gómez, ex técnico de la selección, acusado de agredir a una mujer en un bar de Bogotá. En medio de una ola de cuestionamientos, el "Bolillo" Gómez fue despedido por la federación en 2011, cuando dirigía a Colombia en las eliminatorias para el Mundial de Brasil.