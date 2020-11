"Nosotros estamos más perjudicados", Tabárez lamenta las bajas frente a Colombia

El DT de la selección uruguaya, Óscar Tabárez, aseguró este martes que las lesiones han perjudicado a su equipo más que a Colombia, rival al que enfrentará este viernes en el estadio Metropolitano de Barranquilla por la eliminatoria mundialista.

"Nosotros estamos más perjudicados. (En Colombia) está la lesión de Falcao pero (...) no fue titular en ninguno de los partidos y entró sobre el final de los mismos", declaró el entrenador uruguayo en conferencia de prensa virtual.

Además del arquero suplente Martín Silva, Tabárez no podrá contar con el zaguero Sebastián Coates, el mediocampista Federico Valverde y el atacante Maximiliano Gómez, todos titulares en el debut de Uruguay ante Chile.

Los charrúas, con la sensible baja del atacante Édinson Cavani, se impusieron entonces 2-1 como locales.

"Hay otros lesionados para este partido que se nos viene. Son circunstancias que se dan en el fútbol y que a nosotros nos han golpeado más fuerte que a otros equipos", declaró.

Tabárez buscará reponerse en suelo colombiano de la dolorosa derrota por 4-2 que sufrió en su última salida como visitante ante Ecuador.

El portero Yonatan Irrazábal, el zaguero Alexis Rolín y el volante Gabriel Neves, todos del fútbol local, se sumaron a la convocatoria para suplir las bajas.

Tras dos fechas disputadas, Uruguay suma tres puntos y se ubica en la sexta casilla del premundial suramericano, que entrega cuatro cupos directos a Catar-2022.

Colombia, por su parte, marcha tercero con cuatro puntos y afrontará el duelo del viernes con las bajas de Santiago Arias, Stefan Medina- ambos laterales por el costado derecho- y de su máximo goleador histórico Radamel Falcao García.

"En las eliminatorias anteriores quizás tuvimos mejores inicios, pero recién estamos en el inicio de una eliminatoria que para mí es la más difícil del mundo", concedió Tabárez.

En la próxima fecha, que se disputará el martes siguiente, la Celeste recibirá a Brasil, mientras que Colombia viajará a la altura de Quito para medirse ante Ecuador.

Antes de enfrentarse a los cafeteros, rivales directos en la lucha por la clasificación, el DT uruguayo se refirió al estadio Metropolitano de Barranquilla, una plaza que ha visitado en las últimas dos eliminatorias mundialistas.

Es "un lugar difícil (donde) se siente el calor", declaró el veterano estratega.

"El fútbol que siempre hemos hecho es de intensidad y esa intensidad a veces se ve resentida", por la temperatura en la ciudad caribeña, que ronda los 30 grados y una humedad del 80%.

El partido del viernes se disputará a partir de las 15H30 locales (20H30 GMT).

En su primer encuentro con la prensa en Barranquilla, Tabárez evocó el empate 2-2 del último enfrentamiento entre ambos equipos en esta plaza: "puntuar en un lugar donde nunca hemos ganado en eliminatoria fue una cosa importante".

Finalmente, el entrenador que llevó a Uruguay a las semifinales de la Copa del Mundo en 2010, se refirió a la ausencia de público en el estadio a causa de la restricciones por la pandemia de coronavirus.

"Creo que al hecho de que no haya público no se la ha dado la justa valoración (...) para mí no son partidos de fútbol sin el público", sentenció.