Un renovado Luzhnikí Stadium será testigo de la final del Mundial de Rusia 2018

El antiguamente conocido como Estadio Central Lenin y recién remodelado Estadio Luzhnikí de la ciudad de Moscú, será el escenario que acogerá el partido más importante de la próxima Copa Mundial de la FIFA cuando se proclame el campeón del mundo, entre otros encuentros como el inaugural que jugará la selección rusa ante su similar de Arabia Saudita el 14 de junio.

El estadio construido en 1956 que entre sus eventos más importantes fue la sede central de los Juegos Olímpicos de 1980, además de albergar la final de la Copa de la UEFA en mayo de 1999 entre el Parma y el Olympique de Marsella, y la final de la Liga de Campeones en mayo del 2008 entre Manchester United y Chelsea, acogerá 7 partidos en total, cuatro de fase de grupos, uno de octavos de final, una semifinal y la gran final.

Como parte de su historia, el 20 de octubre de 1982 se dio un lamentable hecho conocido como "La tragedia de Luzhnikí". Durante un partido de la Copa de la UEFA entre el Spartak de Moscú y el Haarlem de Holanda, hubo una avalancha humana cuando cayó el segundo gol del local a falta de segundos para culminar el encuentro y los fanáticos que ya estaban abandonando el recinto, buscaron regresar desesperadamente para ver qué había ocurrido y se encontraron con otros fanáticos que iban saliendo, produciéndose una estampida que dejó una cifra de 300 muertos y 61 heridos.

El escenario deportivo ha tenido varias remodelaciones a lo largo de su historia, de 1976 a 1979; de 1995 a 1997 y desde el 2014 hasta el presente año. Tras la última remodelación al estadio se le removió la pista atlética para así aumentar la capacidad de 78 mil a 81 mil 500 espectadores, sin embargo, conserva su fachada histórica, siendo este un emblema de la ciudad capital de Rusia.

El estadio fue reinaugurado el pasado 11 de noviembre con el partido amistoso entre Argentina y Rusia, que terminó 0-1 a favor de la albiceleste con gol de Sergio 'Kun' Agüero.

A continuación repasamos los partidos de los que será sede el Estadio Luzhnikí:

- Partido inaugural: Rusia vs Arabia Saudita el 14 de junio (Grupo A)

- Alemania vs México el 17 junio (Grupo F)

- Portugal vs Marruecos el 20 junio (Grupo B)

- Dinamarca vs Francia el 26 junio (Grupo C)

Octavos de final

- (1B vs 2A) 1 julio

Semifinales

- (W59 vs W60) 11 julio

Final

- 15 julio