Agente: Von Miller, astro de NFL, contrae coronavirus

AURORA, Colorado, EE.UU. (AP) — El astro de la NFL Von Miller dio positivo del nuevo coronavirus, reveló el jueves su agente, quien dijo que el jugador de los Broncos quiso que se conociera su diagnóstico para mostrar a los escépticos cuán serio es este padecimiento.

“Von quiere que todos sepan que esto es serio, no sólo le ocurre a la gente anciana en asilos”, dijo el agente Joby Branion, quien habló con The Associated Press.

En comentarios al canal KUSA-TV en Denver, el propio Miller explicó que había sufrido tos hace un par de días. Cuando su nebulizador para el asma no le ayudó a superar el malestar, decidió someterse a la prueba de coronavirus.

El resultado, revelado el jueves, fue positivo del padecimiento COVID-19.

“Estoy de buen ánimo”, aseveró Miller. “No me siento enfermo, con dolor ni nada así”.

Los Broncos emitieron un comunicado en el que informaron que Miller “eligió compartir públicamente su diagnóstico para enfatizar que cualquiera puede verse afligido por el coronavirus”.

“Von está bien y se recupera en aislamiento dentro de su casa. Continúa bajo los cuidados de los médicos del equipo, quienes siguen todos los procedimientos contra el coronavirus a fin de garantizar un ambiente seguro para Von y nuestra comunidad”, añadió el equipo.

Branion comentó que Miller, de 31 años, es alérgico al césped. Por lo demás, aseveró, es un roble.

“Von vive para cuidar de su salud y de su cuerpo, y esto lo afectó también”, explicó Branion. “Ojalá que sea como el 85% de la gente, que vence totalmente a esta enfermedad en dos semanas. Pero el resultado es que él también se contagió”.

El agente afirmó que Miller se encuentra de buen ánimo, descansando en su casa en el área metropolitana de Denver. Añadió que Miller prevé hablar públicamente sobre su diagnóstico este viernes.

Branion explicó que Miller solicitó la prueba después de sufrir tos durante un par de días.

“Lo he visto mucho más enfermo después de los partidos. Es alérgico al pasto, y después de que se llena de polen, parece mucho peor”, relató.

Miller, elegido recientemente por votación unánime como miembro del equipo de la década de 2010 en la NFL, dijo la semana pasada que entrenó en San Francisco antes de volver a su casa en el estado de Colorado, cuando entraron en efecto las medidas para contener el virus.

Branion dijo que Miller no está seguro de cómo se infectó.

“Ha estado en casa durante un mes. Ahora está encerrado. ¿Encerrado?, no. Pero se abstiene de salir”, dijo el agente. “¿Qué ocurrió? No lo sabemos. Pero puede pasarte a ti. ¡Le dio a él, y él es Superman!”.

Miller es el segundo jugador activo de la NFL que reconoce haber contraído el coronavirus, el cual ha infectado a dos millones de personas en el mundo, lo que ha derivado en decenas de miles de muertes y ha dejado a millones de personas desempleadas.

El miércoles, Brian Allen, centro de los Rams de Los Ángeles, dijo que había dado positivo de COVID-19 hace tres semanas.

Sean Payton, entrenador de los Saints de Nueva Orleáns, reveló el mes pasado que había contraído el virus.

