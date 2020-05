Brady organiza entrenamiento con sus compañeros de los Bucs

TAMPA, Florida, EE.UU. (AP) — Tom Brady no ha dejado que la pandemia de coronavirus — o las reglas de la NFL que prohíben los entrenamientos de los jugadores en las instalaciones de los equipos — lo alejen de su preparación para la temporada con su nuevo equipo en Tampa Bay.

Brady reunió a algunos de sus compañeros de los Buccaneers en un campo de una escuela secundaria temprano el martes para una sesión de pases. Brady utilizó un casco de los Bucs y una camiseta naranja sobre sus protectores.

Según el diario The Tampa Bay Times, fue una práctica informal de dos horas de duración y en la que sólo intervinieron jugadores en la escuela secundaria de Berkeley.

No es inusual que los quarterbacks organicen prácticas de pases antes de los campamentos de entrenamiento, pero la pandemia ha alterado las rutinas de trabajo.

Los equipos han tenido que depender de las reuniones virtuales en lugar del tradicional programa de pretemporada. La NFL hace planes para la campaña 2020, que posiblemente se jugará sin aficionados en los estadios.

Debido a la pandemia de COVID-19 que ha forzado al distanciamiento social y el confinamiento en casa, cualquier reunión de jugadores se hace notar —especialmente una que involucra a Brady, el seis veces campeón del Super Bowl con los Patriots de Nueva Inglaterra. El mariscal de campo de 42 años, firmó por dos años y 50 millones de dólares con los Bucs en marzo.

Tras firmar con los Bucs, Brady pidió todos los teléfonos de sus compañeros. Aparentemente utilizó esa lista para organizar el entrenamiento del martes.

Esto fue un signo alentador para los aficionados, en el mismo día que los equipos de la NFL comenzaron a abrir sus centros de entrenamiento a un número limitado de personal. Las instalaciones siguen cerradas para técnicos y jugadores, excepto para aquellos que estén en rehabilitación por una lesión.

El centro Ryan Jensen practicó pases a ciegas de Brady en el campo de pasto de artificial.

Aunque es nuevo en el equipo, Brady estuvo a cargo, según el diario. Brady ensayó rutas con el receptor Mike Evans, mostrándole al veterano y a otros jugadores el momento exacto para hacer un recorte.

Los quarterbacks Blaine Gabbert y Ryan Griffin también lanzaron pases.

Otros jugadores que acudieron a la sesión fueron el receptor Scotty Miller, los tight ends Cameron Brate y O.J. Howard y el corredor Dare Ogunbowale.

Los equipos no pueden organizar entrenamientos, y los Buccaneers no hicieron pública la sesión del martes.

The Associated Press no recibió una respuesta inmediata a la petición de un comentario sobre la práctica.

El entrenamiento del martes resultó mejor que el último intento de Brady de entrenar en un parque de Tampa el mes pasado. Después de que un guardia de seguridad le informó que el parque estaba cerrado y tenía que irse, Brady recibió una disculpa de la alcaldesa Jane Castor.