De mano de Brees, Saints remontan para vencer 20-14 a Eagles

NUEVA ORLEÁNS (AP) — Cuando los Saints de Nueva Orleáns hallaron finalmente su ritmo, dieron un paso más hacia el Super Bowl.

Con base en una dominante ofensiva de control de balón y algunos riesgos que rindieron frutos, los Saints terminaron con dos pases de touchdown de Drew Brees y un par de intercepciones de Marcus Lattimore en la victoria del domingo por 20-14 sobre los Eagles de Filadelfia.

Brees guio a los Saints en series de anotación de 92, 79 y 67 yardas luego de verse en desventaja de 14-0. Lattimore aseguró el triunfo cuando un pase de Nick Foles a la yarda 27 de los Saints rebotó de las manos del wide receiver Alshon Jeffery, quien suele ser un objetivo confiable, a dos minutos del final.

Nueva Orleáns (14-3) será el anfitrión del partido por el título de la Conferencia Nacional ante los Rams (13-4). Los Ángeles, que perdieron 45-35 en el Superdome en noviembre, hará un nuevo intento de vencer ahí la próxima semana, y el ganador obtendrá un boleto al Super Bowl. El triunfo de los Saints completó la racha ganadora en la ronda divisional de parte de los equipos que descansaron el pasado fin de semana.

Wil Lutz agregó un par de goles de campo por los Saints, que la última vez que llegaron tan lejos fue en 2009, cuando ganaron el Super Bowl.

Filadelfia (10-8) no podrá defender su título de la NFL; ningún equipo lo ha logrado desde los Patriots en 2004.

En realidad se trató de dos partidos en uno. Filadelfia anotó en sus primeras dos series ofensivas mientras los Saints no pudieron hacer prácticamente nada.

“Ellos tuvieron un buen comienzo, y son un gran equipo”, dijo Brees. “Nick Foles ha hecho un trabajo fenomenal para ellos. Sabíamos que iba a ser distinto que la vez pasada”.

Después de ese periodo de arranque, el partido fue dominado por completo por Nueva Orleáns, si bien los aguerridos Eagles se mantuvieron lo suficientemente cerca cuando Lutz falló un gol de campo de 52 yardas con 2:58 minutos restantes, y a una diferencia de una sola anotación.

Foles, el héroe de la travesía rumbo al Super Bowl en la temporada pasada, les llevó a buena posición con la esperanza de otra anotación del gane al cierre _tal como lo hizo la semana pasada en Chicago y en febrero del año pasado contra Nueva Inglaterra en el partido por el campeonato de la NFL.

Pero fue entonces que Jeffery no pudo quedarse con el balón y todo terminó para Filadelfia.

"That's a great championship team," Saints coach Sean Payton said of the Eagles. "We remained confident."

Brees registró touchdowns por aire con un pase de dos yardas al novato Keith Kirkwood y a otro a Michael Thomas, que culminó con 12 recepciones para 171 yardas.