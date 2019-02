Browns firman a Hunt, cesado por Chiefs por golpear a mujer

CLEVELAND (AP) — La adquisición de Kareem Hunt por parte de los Browns de Cleveland una vez más atrae los reflectores a otro aspecto no relacionado con el rendimiento del equipo en el terreno de juego.

Hunt, quien fue dado de baja por los Chiefs de Kansas hace dos meses y medio después de que saliera a la luz un video en el que se ve al estelar running back empujando y pateando a una mujer, firmó el lunes con los Browns.

Hunt fue colocado en la lista de exención del comisionado de la NFL horas antes de ser dado de baja por los Chiefs, una acción que obtuvo el respaldo público después de que se le viera en un altercado físico con una mujer en febrero pasado, después de una discusión en el vestíbulo de un hotel del centro de Cleveland, en el que se hospedaba.

Hunt estaba en su segunda temporada con Kansas City y era uno de los mejores jugadores del equipo. Encabezó a la NFL en yardas por tierra en 2017, su campaña de novato.

Los Browns ahora le dan al jugador de 23 años y originario de Cleveland una nueva oportunidad de reiniciar su carrera, aunque aún podría ser suspendido por la liga bajo su política de conducta personal por el incidente y otros dos que salieron a relucir después de ser dado de baja por los Chiefs. Hunt no fue acusado de ningún delito y la investigación de la NFL permanece abierta.

Y los Browns, que vienen de una irregular temporada de 7-8-1 un año después de finalizar con récord de 0-16 y tienen a un nuevo entrenador después de que Hue Jackson fue despedido a mitad de la campaña anterior, siguen dando de qué hablar al darle una segunda oportunidad a un jugador a pesar de que la NFL aún no decide la situación de Hunt.

El gerente general de los Browns, John Dorsey, seleccionó a Hunt en el draft cuando trabajaba en Kansas City y dijo que su relación fue “una parte importante en el proceso de la toma de decisiones”.

“Pero también hicimos una extensa gestión con muchos individuos, incluyendo profesionales clínicos, para tener una mejor idea de la persona que es actualmente y si era prudente firmarlo”, dijo Dorsey, quien fue gerente de los Chiefs entre 2013 y 2016. “Hubo dos factores importantes: uno es que Kareem asumió toda la responsabilidad de sus atroces acciones y mostró un verdadero remordimiento, y el segundo e igual de importante, es que se está sometiendo y está completamente comprometido al tratamiento profesional necesario y aun plan que se le ha establecido”.

Dorsey señaló que el equipo “entiende plenamente y respeta la complejidad de las cuestiones y asuntos que involucran las adquisición de un jugador con los antecedentes de Kareem y no condona sus acciones. Considerando lo que sabemos de Kareem a través de nuestra extensa investigación, creemos que merece una segunda oportunidad pero ciertamente bajo el entendido de que debe tomar ciertos pasos esenciales para convertirse en un miembro de la organización, aparte de lo que la NFL determine como parte de su investigación”.

Dorsey añadió que los Browns le han dado a Hunt “planes detallados con expectativas que entiende y debe cumplir”.

Añadió que no se tolerará otro incidente similar.

En un comunicado difundido por el equipo, Hunt expresó remordimiento y agradeció a Cleveland por la oportunidad.

“Primero quiero disculparme una vez más por mis acciones el año pasado”, comentó Hunt. “Lo que hice estuvo mal y no hay excusa. No fui criado de esa forma y he aprendido mucho de esa experiencia y sin duda debí ser más honesto al respecto. Estoy sumamente agradecido con John Dorsey, Dee y Jimmy Haslam y la organización de los Browns de Cleveland que me están dando la oportunidad de ganarme su confianza y representar a su organización de la mejor manera posible dentro y fuera del campo”.