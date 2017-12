Browns buscan evitar desfile de mofa por campaña desastrosa

CLEVELAND (AP) — Una burla en forma de desfile ha acicateado a los Browns para evitar una campaña vergonzosa en la NFL.

Cleveland está a dos derrotas de convertirse en el segundo equipo de la historia en completar una temporada con foja de 0-16. Y los Browns buscan evitar que el bochorno sea incluso peor, en momentos en que se prevé una “celebración” alrededor de su céntrico estadio.

Un grupo de fanáticos tiene previsto reunirse el 6 de enero en las inmediaciones del FirstEnergy Stadium para participar en el “Desfile por la Temporada Perfecta 2.0”. Se trata de un acto de mofa que ha causado revuelo en las últimas semanas y que es parcialmente financiado por Excedrin, un medicamento contra la jaqueca, que donó 7.683 dólares a fin de completar los 10.000 que se requieren para realizar el desfile.

El equipo tiene ahora un récord de 0-14 y destaca por todos los motivos indeseables. El entrenador Hue Jackson dice comprender la frustración del público en esta región, loca por el fútbol americano.

“Tienen derecho de hacer lo que quieran”, afirmó Jackson, quien cayó a una foja de 1-29 como estratega de Cleveland, tras la derrota del domingo ante Baltimore. “Sienten una verdadera pasión por los Browns, y de verdad apreciamos eso. Han sido suficientemente buenos, seamos sinceros. Pero así estamos, de modo que todos en nuestra organización trabajan extremadamente duro para asegurarse de que no haya desfile”.

En octubre, Chris McNeil, quien tiene más de 66.000 seguidores en Twitter, abrió una cuenta en el sitio GoFundMe, con el objetivo de captar financiación para el desfile.

El lunes, la página del acto en Facebook indicaba que casi 10.000 personas estaban interesadas en asistir. Más de 2.500 dieron por un hecho su presencia.

“Creo firmemente en que la gente puede hacer lo que le plazca”, manifestó JC Tretter, centro de los Browns. “Espero que, como equipo, arruinemos lo que están planeando, pero la gente tiene el derecho de manifestar su opinión, de hacer y celebrar lo que quiera. En lo personal, no soy simpatizante de esto, pero tampoco me ofende. No me ofendo fácilmente”.

Los Browns son ya el único equipo que ha tenido fojas de 0-14 en campañas consecutivas. El año pasado, frustraron el desfile con una victoria sobre los Chargers de San Diego en la Nochebuena, y terminaron la temporada con un récord de 1-15.

Necesitan ganar esta semana en Chicago o el 31 de diciembre en Pittsburgh para evitar la campaña sin victoria. Los Lions de Detroit son el único equipo que ha obtenido esta antítesis de la proeza, al finalizar la campaña de 2008 con 0-16.