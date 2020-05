Chiefs ejercen opción de 5to año de Patrick Mahomes

KANSAS CITY, Missouri, EE.UU. (AP) — Los Chiefs de Kansas City insisten en que el Jugador Más Valioso del Super Bowl Patrick Mahomes seguirá en el equipo durante el futuro previsible.

Por el momento, ello incluye al menos la temporada de 2021.

Los Chiefs ejercieron el jueves su opción para extender por un quinto año el contrato de su estelar mariscal de campo, asegurando que siga bajo contrato las próximas dos campañas. Pero el gerente general Brett Veach y el entrenador Andy Reid esperan pactar a largo plazo con Mahomes antes de empezar los campamentos de entrenamiento.

Ese acuerdo bien podría tener una vigencia de cuatro o cinco años y convertiría al quarterback, que está en su tercer año, en el primer jugador de la NFL en ganar 40 millones de dólares por temporada.

“Quiero pensar que estamos bastante confiados y que tenemos mucho tiempo”, dijo Veach, quien busca también alcanzar un acuerdo a largo plazo con el tackle defensivo Chris Jones. “Estos jugadores son clave en la organización. Ahora que ya terminó el draft, el periodo de agencia libre —aquí con la pandemia hubo una gran disrupción— ahora que dejamos eso atrás tenemos un lapso en el que podemos reajustarnos como organización y juntarnos”.

Los Chiefs tenían hasta el 4 de mayo para ejercer su opción con Mahomes, quien ganará 825.000 dólares en el último año de su contrato de novato y podría devengar hasta 25 millones durante el año incluido en la alternativa de renovación. El equipo no ha dado a conocer su decisión pero una persona la confirmó a The Associated Press en condición de anonimato.

Los equipos tienen permitido utilizar una opción de quinto año en jugadores elegidos en la primera ronda del draft.

“Creo que te basas en la comunicación, la confianza, la creatividad y el diálogo”, dijo Veach. “Tenemos tiempo y la meta final para ambos bandos es la misma, establecer un equipo ganador y seguir con los fundamentos que establecimos el día que lo elegimos, después alcanzar el partido por el campeonato de la Conferencia Americana y después seguir con un triunfo en el Super Bowl”.

Su título, el primero en cinco décadas para la organización, consolidó a Mahomes como el rostro de la franquicia.

Los Chiefs canjearon su selección para elegirlo con la 10ma posición en el draft del 2017. Mahomes pasó una temporada aprendiendo con Alex Smith antes de que le dieran el trabajo de titular.

Procedió a batir todos los récords de pases de la franquicia mientras que se llevó el premio al Jugador Más Valioso de la temporada y puso a los Chiefs cerca de alcanzar el Super Bowl esa campaña.

Mahomes tuvo que lidiar con varias lesiones esta última temporada, incluyendo la dislocación de la rótula en una inocente escape del quarterback. Ese problema lo dejó fuera un par de partidos.

Regresó y guió a los Chiefs en una larga racha de triunfos que continuó con varias remontadas en los playoffs. Esto incluyó dar la vuelta en la segunda mitad para vencer a los 49ers de San Francisco 31-20 en el Super Bowl disputado en Miami.

El director ejecutivo de los Chiefs Clark Hunt, quien admitió que estará “íntimamente involucrado” en las negociaciones, declinó dar una fecha para firmar el nuevo contrato de Mahomes. Pero considerando que el valor total podría ser la primera ocasión en la historia de la liga que se supere los 200 millones de dólares, los Chiefs y el agente de Mahomes, Leigh Steinberg planean tardarse el tiempo necesario.

“Sé que es algo que alcanzaremos en un futuro cercano”, dijo Hunt. “No quiero decir que hemos hablado de esto cada semana porque Brett ha estado muy enfocado en el draft. El contrato de Patrick no ha sido prioritario en el último mes. Pero en adelante lo será”.