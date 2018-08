635x357 Colts: Luck será titular y jugará el 1er cuarto ante Seattle. MICHAEL MAROT (Associated Press)

WESTFIELD, Indiana, EE.UU. (AP) — Andrew Luck pasó dos pretemporadas completas contemplando lo que se sentiría volver a jugar fútbol americano.

Lo averiguará el jueves por la noche.

El coach Frank Reich anunció el martes que Luck será el titular y podría jugar casi todo el primer cuarto del primer duelo de pretemporada de los Colts de Indianápolis ante Seattle.

“Estaré emocionado y un poco nervioso”, reconoció Luck tras la práctica. “Hubo un par de momentos en los que me preguntaba ‘¿podré volver a hacer esto otra vez?’”

No fue el único con esa duda durante los casi 600 días de espera entre partidos. Y no es el único que estará nervioso de enfrentar a la sólida defensiva de los Seahawks.

Mucho ha cambiado desde que Luck jugó en un partido televisado.

Hay un nuevo gerente y un nuevo coach al frente del equipo. Hay una nueva ofensiva y Luck aún intenta aprenderse los nombres de todos. Incluso lo que solía ser una ofensiva formidable ha sufrido una reestructuración total.

El novato Quenton Nelson y el agente libre Matt Slauson son los nuevos guardias titulares. El tight end Eric Ebron y el wide receiver Ryan Grant son los dos nuevos y prometedores objetivos de Luck, quien el jueves le entregará el balón por primera vez al running back de segundo año, Marlon Mack.

Luck no puede esperar a ver los resultados, incluso si le toma toda la pretemporada pulir los detalles.

“Todos los días me siento un poco mejor en esos malditos ejercicios”, dijo. “Y también me siento mejor, más fuerte, más en forma, siento que cada vez tengo un poco más en el brazo. Sin duda me estoy sintiendo más cómodo en la ofensiva”.

Todas son grandes noticias para los aficionados de los Colts, que temían ante la posibilidad de que su joven y brillante estrella nunca se recuperara por completo de una cirugía.