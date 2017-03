635x357 DeMarcus Ware anuncia su retiro de la NFL. ARNIE STAPLETON (Associated Press)

ENGLEWOOD, Colorado, EE.UU. (AP) — DeMarcus Ware no volverá a los Cowboys de Dallas ni seguirá en los Broncos de Denver. En vez de ello, el veterano de 12 campañas ha decidido retirarse de la NFL.

Ware anunció su decisión el lunes, mediante Twitter.

Junto a un par de fotos, que lo muestran con los uniformes de Dallas y Denver, Ware escribió: "Después de mucho pensar y rezar, he decidido aceptar lo desconocido y retirarme en mi carrera dentro de la NFL. Siguen presentándose oportunidades tentadoras para mí, y no me había sentido mejor en años. Sin embargo, la calidad de vida saludable a largo plazo pesó más que la pasión que alguna vez tuve por jugar".

La decisión es sorpresiva. Apenas hace dos meses, el linebacker criticó a quienes señalaban que había jugado su último partido en la NFL, luego que no logró concluir la campaña regular con los Broncos y se sometió a una cirugía lumbar.

Horas antes de que Ware anunciara su retiro, el gerente general de los Broncos, John Elway, había afirmado que el jugador tenía otros planes.

"Va a probar el mercado para ver qué hay", dijo. "Le comenté que probablemente eso es lo mejor que puede hacer en este momento. Seguiremos en contacto y veremos dónde está".

Tras el anuncio del retiro, los Broncos tuitearon "te vemos en Canton", la sede del Salón de la Fama. Por ese mismo medio, Elway felicitó a Ware y le agradeció el haber jugado con los Broncos.

Jerry Jones, el dueño de los Cowboys, comentó: "DeMarcus fue todo lo que pudimos haber querido en un jugador, en una persona y en un representante de la organización de los Cowboys. Fue uno de los jugadores más dominantes de la NFL en su posición durante esta época, y uno de los jugadores más dinámicos en la historia de Dallas".

Ware se retira con 138 capturas y media, que le valen para ser octavo en la lista de los mejores de la historia. Es líder de todos los tiempos en los Cowboys, con 117 capturas.

