Eagles encararán a Vikings con agresividad inalterable

FILADELFIA (AP) — Nick Foles lanzó un pase profundo en la primera jugada de Filadelfia a la ofensiva frente a los Falcons. LeGarrette Blount anotó el único touchdown, en cuarto down, y el receptor Nelson Agholor logró un acarreo de 21 yardas en otra oportunidad.

Estos Eagles (14-3) tienen una agresividad irrenunciable pese a las circunstancias.

Y la necesitarán el domingo, cuando se midan a los Vikings de Minnesota (14-3) y a su férrea defensiva en la final de la Conferencia Nacional.

“Probablemente me considerarán heterodoxo por algunas de las decisiones que he tomado en el cuarto down, por jugármela, por intentar las conversiones de dos puntos y cosas así”, reconoció el entrenador Doug Pederson. “A veces uno no hace lo normal, lo que todos esperan, y eso puede ayudar en ocasiones. Trato de calcular todo, pero simultáneamente intento poner a nuestros jugadores en una buena posición”.

Foles se quedó corto en ese primer envío a Torrey Smith en el comienzo del encuentro de la ronda divisional. Pero una interferencia de pase dio a los Eagles una ganancia de 42 yardas, hasta la 25 de los Falcons.

Jay Ajayi soltó el balón en la siguiente jugada. De lo contrario, difícilmente el encuentro se habría convertido en la pulseada defensiva que se apreció al final. Filadelfia soportó y se impuso por 15-10 a Atlanta.

“Buscamos una oportunidad”, dijo Pederson al explicar su decisión de lanzar largo pese al intenso viento y a que el quarterback era Foles, quien debió tomar las riendas del ataque desde diciembre, cuando una ruptura de ligamento cruzado anterior dejó fuera por el resto de la campaña al titular Carson Wentz.

En la ofensiva que redituó un touchdown, al comienzo del segundo periodo, Filadelfia estuvo en tercera y tres y en la yarda 24 de los Falcons. Foles fingió que lanzaría al corredor Corey Clement, pero entregó el ovoide a Agholor, a quien le abrió camino el tackle derecho Lane Johnson.

Agholor llegó hasta la yarda 3 de los Falcons. Fue la primera vez que Pederson ordenó esa jugada en la presente campaña.

“El entrenador tuvo simplemente el tino de enviar esas jugadas en el momento oportuno”, resaltó el coordinador ofensivo Frank Reich.

Tres jugadas después, el tight end Trey Burton se alineó en la posición de fullback, y Blount aprovechó el bloqueo para un acarreo de una yarda hasta las diagonales. Pederson no se lo pensó dos veces y buscó el touchdown en vez de un gol de campo que hubiera empatado el marcador.

“Uno siempre quiere ser agresivo”, dijo Foles. “Me encantan las decisiones del entrenador”.

___

Rob Maaddi está en Twitter como https://twitter.com/AP_RobMaaddi