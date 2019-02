635x357 Falcons se desprenden del pateador Matt Bryant. Associated Press

ATLANTA (AP) — Los Falcons de Atlanta se desprendieron del pateador Matt Bryant el miércoles, poniéndole fin a una estadía de 10 años del líder anotador del equipo de todos los tiempos.

La decisión de no renovar la opción del equipo para Bryant, de 43 años, se da pese a otra sólida campaña en 2018, cuando conectó 20 de 21 goles de campo y 33 de 35 puntos extras.

El único gol de campo fallado por Bryant fue de 53 yardas en Green Bay. El pateador señaló que el fallo fue "probablemente como un intento de 60 yardas en un campo normal"

Las dudas respecto a su salud pudieron ser un factor en la decisión de los Falcons. Bryant se perdió tres partidos con una lesión de tendón de la corva.

Bryant insistió en que está sano.

"No me estoy retirando y me siento bien, y planeo sentirme incluso mejor con algunos cambios para mi programa entre temporadas", declaró a través de Twitter.

Bryant también agradeció a los aficionados de los Falcons por su apoyo, y agregó: "Me enorgullezco de mis logros dentro y fuera de la cancha. Espero haberlos representado bien durante mi periodo aquí"