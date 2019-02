635x357 Fuente AP: Antonio Brown quiere irse de los Steelers. WILL GRAVES (Associated Press)

PITTSBURGH (AP) — Antonio Brown quiere marcharse de Pittsburgh. Una persona con conocimiento de la situación informó a The Associated Press que el estelar wide receiver pidió a los Steelers que busque cambiarle a otro equipo.

La persona habló bajo la condición de no ser identificada porque no tenía permiso para hablar públicamente de asuntos de personal.

Brown pareció oficializar su decisión en un mensaje en las redes sociales publicado en su cuenta de Instagram el martes. El video incluye lo más destacado de la carrera de Brown con los Steelers, mientras en segundo plano aparecen las letras de "Do What I Want" del rapero Lil Uzi Vert.

"SteelerNation gracias por nueve grandes años!!!!" escribió Brown. "Es hora de seguir adelante".

El mensaje fue difundido poco después de que Brown fuera declarado culpable en ausencia por un cargo de conducción imprudente en un tribunal de Pittsburgh el martes por la mañana. Brown fue acusado en noviembre por conducir su coche deportivo negro a más de 100 mph en una zona de 45 mph. Pagó una multa de 426,77 dólares. Brown no asistió a la audiencia del martes.