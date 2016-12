635x357 Fuente AP: Beckham Jr. multado por zapatillas conmemorativas. BARRY WILNER (Associated Press)

El wide receiver de los Giants, Odell Beckham Jr., fue multado 18.000 dólares por la NFL por utilizar botines no aprobados en un partido contra Detroit, dijeron a The Associated Press dos personas con conocimiento de la situación.

Beckham utilizó los botines como homenaje a Craig Sager, un comentarista de la NBA que falleció la semana pasada tras una batalla con el cáncer. Las personas hablaron el jueves bajo la condición de no ser identificadas porque la multa no fue divulgada.

Beckham planificada subastar las zapatillas para donar el dinero a la organización de caridad de Sager.

El astro de Nueva York respondió a una publicación de Instagram de DeSean Jackson diciendo: "Me multaron 18.000 por (usar) botines en homenaje de Craig Sager, que fueron subastados al máximo postor y el dinero fue donado a su organización para investigación del cáncer".

Beckham destacó que el running back de los Cowboys, Ezekiel Elliott, no fue multado por saltar dentro de una jarra gigante del Ejército de Salvación después de un touchdown.