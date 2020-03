Fuente AP: Brees y Saints pactan por 50 millones y 2 años

NUEVA ORLEÁNS (AP) — Los Saints de Nueva Orleáns y su quarterback estelar Drew Brees han accedido a un contrato por dos años y 50 millones de dólares, dijo el martes una persona cercana a la situación.

Esa persona habló con The Associated Press a condición de permanecer anónima porque el acuerdo no se ha anunciado oficialmente.

Brees se perdió cinco partidos de la campaña anterior, debido a una lesión que requirió cirugía en su mano de lanzar. Sin embargo, siguió mostrándose productivo y guio a los Saints a su tercera aparición consecutiva en los playoffs.

El índice de pases completos de Bees, de 74,3%, es el segundo en la historia de la NFL, sólo por detrás del 74,4% que él mismo estableció en 2018.

Brees lanzó además para 27 anotaciones y sufrió sólo cuatro intercepciones. Se le eligió por cuarta ocasión seguida y por 13ra en su carrera al Pro Bowl.

El mariscal de campo estaba en condiciones de declararse agente libre en este receso entre campañas, pero anunció a mediados de febrero que quería seguir jugando y retirarse con los Saints. Así, la única pregunta giraba en torno a si podría llegar a un acuerdo y por qué monto sería.

En este caso, Brees aceptó un acuerdo que no lo coloca entre los 10 quarterbacks mejor remunerados de la NFL en términos de salario anual. En esencia, accedió a un descuento con la esperanza de dar al equipo una mejor oportunidad de construir un plantel con el que busque ganar el Super Bowl.

Los Saints han llegado a los playoffs en las últimas tres campañas, incluido un viaje a la final de la Conferencia Nacional hace un par de temporadas. Cada una de sus últimas tres derrotas en los playoffs ha llegado en la última jugada, incluidas dos en tiempo extra.

Brees es líder histórico de la NFL en pases completos con 6.867, yardas por aire con 77.416 y touchdowns con 547. Su récord de envíos de anotación luce más vulnerable, pues supera apenas por seis el perteneciente a Tom Brady.