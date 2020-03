635x357 Fuente AP: Cardinals adquieren a DeAndre Hopkins en canje. DAVID BRANDT (Associated Press)

Los Cardinals de Arizona han sumado a uno de los mejores receptores de la NFL a un intrigante plantel joven en busca de dar el salto en la División Oeste de la Conferencia Nacional.

Los Cardinals adquirieron al estelar wide receiver DeAndre Hopkins en un canje que enviará al running back David Johnson a los Texans de Houston, dijo el lunes una persona al tanto de la situación a The Associated Press. La persona habló con la AP a condición de mantener el anonimato dado que el acuerdo no ha sido anunciado oficialmente. El año de operaciones de la NFL inicia el miércoles, día en que los intercambios pueden ser completados.

Houston también recibiría una selección de segunda ronda del draft de este año y una selección de cuarta ronda en 2021. Los Cardinals, por su parte, obtienen una elección de cuarta ronda.

Hopkins, de 27 años, brindará a los Cardinals un receptor de elite que se incorporará a un prometedor cuerpo ofensivo que incluye al quarterback de segundo año Kyler Murray, a los wide receivers Christian Kirk y Larry Fitzgerald, y posiblemente al running back Kenyan Drake, a quien Arizona puso la etiqueta de transición para agentes libres sin restricciones el lunes por la mañana.

La reacción de Hopkins al canje a través de las redes sociales parecía se positiva. Varios jugadores de los Cardinals también compartieron su aprobación, Murray y Kirk entre ellos.

Los Cardinals terminaron la temporada pasada con récord de 5-10-1 en el primer año bajo el mando del coach Kliff Kingsbury, quien es conocido por sus innovaciones al ataque. Murray fue la primera selección general del draft y tuvo una alentadora primera campaña, en la que lanzó para 3.722 yardas y 20 touchdowns. Pero Arizona batalló en ocasiones para abrir la cancha con jugadas importantes por aire. La llegada de Hopkins debería resolver eso.

A Hopkins le restan tres años de un contrato de 81 millones de dólares por cinco temporadas, acuerdo que firmó en 2017. El veterano ha sido uno de los más confiables receptores de la NFL en las últimas siete campañas, superando las 1.000 yardas por aire en cinco de esos siete años. La temporada pasada atrapó 104 pases para 1.165 yardas y siete touchdowns.