Fuente AP: Goodell negocia extensión por 5 años con NFL.

El comisionado Roger Goodell está cerca de mantenerse como una figura primordial en la próxima ronda de negociaciones de un contrato colectivo de trabajo entre los dueños de la NFL y los jugadores, un proceso que promete ser polémico.

La NFL está trabajando para extender cinco años el contrato de Goodell, dijo el lunes a The Associated Press una persona con conocimiento de las negociaciones. La persona habló bajo condición de anonimato debido a que aún no se completa el acuerdo. Sports Business Journal reportó las negociaciones contractuales en primera instancia.

El contrato de Goodell vence después de la temporada 2019 y el nuevo acuerdo cubriría la campaña 2024. Esa es una clara muestra de la confianza que los propietarios de equipos tienen en Goodell para ayudar a guiar a la liga hacia un nuevo acuerdo laboral, debido a que el contrato colectivo actual expira después de la temporada 2020.

Goodell se convirtió en comisionado en 2006 y para la temporada de 2015 recibió un salario de poco más de 31 millones de dólares, un pequeño declive respecto a los 34 millones que obtuvo en 2014. Debido a que la oficina de la liga ya no está clasificada como una organización exenta de impuestos, ya no es obligatorio que se difunda el sueldo del comisionado.

El periodista de AP Barry Wilner contribuyó con este despacho.