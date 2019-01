635x357 Fuente AP: Jets contratan a ex coach de Dolphins, Adam Gase. DENNIS WASZAK Jr. (Associated Press)

NUEVA YORK (AP) — Los Jets de Nueva York contrataron al ex coach de los Dolphins de Miami, Adam Gase, como su entrenador en jefe, informó una persona familiarizada con la decisión.

La persona habló el miércoles en condición de anonimato con The Associated Press porque el equipo aún no ha anunciado la contratación.

Gase tuvo marca de 23-26 en tres temporadas con Miami, incluido un partido de playoffs en 2016, antes de ser despedido tras esta campaña. El entrenador de 40 años trabajó como asistente con Detroit, San Francisco y Denver antes de ser ascendido a coordinador ofensivo por los Broncos en 2013 y recibir excelentes críticas de Peyton Manning.

En 2015, Gase siguió al coach John Fox a Chicago para ser el coordinador ofensivo de los Bears. Fue contratado por los Dolphins como su entrenador en jefe a la temporada siguiente.

Reemplaza a Todd Bowles, quien fue destituido luego de tener foja de 24-40 en cuatro campañas, sin apariciones en la postemporada. Es el primer estratega con experiencia previa en el puesto que es contratado por los Jets desde Bill Parcells, quien cumplió una gestión de tres años en el equipo, de 1997 al 99.

Gase es también el primer entrenador con mentalidad ofensiva que llega al club desde Rich Kotite en 1996.

El joven entrenador tendrá la tarea de fomentar el desarrollo del quarterback Sam Darnold y de ayudar a que los Jets rompan con una racha de ocho años sin avanzar a la postemporada.

Gase trabajará cerca del gerente general Mike Maccagnan, retenido por el presidente de la junta y director general Christopher Johnson, para conformar un elenco competitivo que respalde a Darnold. Se espera que los Jets cuenten con unos 100 millones de dólares en margen respecto del tope salarial para la próxima campaña, y que se muestren muy activos en el mercado de agentes libres.