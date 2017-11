635x357 Fuente AP: Jerry Jones amenazó a Goodell por caso Elliott. BARRY WILNER (Associated Press)

NUEVA YORK (AP) — El dueño de los Cowboys de Dallas, Jerry Jones, amenazó con demandar a la NFL en relación con la propuesta de extenderle el contrato al comisionado Roger Goodell, en una disputa que se habría encendido tras el castigo de seis partidos impuesto al corredor estelar Ezekiel Elliott por acusaciones de violencia doméstica, dijo el miércoles una persona enterada de la situación.

Jones dijo, ante los seis dueños integrantes de la comisión de compensaciones, que había contratado al reconocido abogado David Boies y estaba preparado para interponer una demanda si el grupo votaba para extender el contrato de Goodell, dijo a The Associated Press la persona, que solicitó permanecer anónima por no tener permiso para revelar detalles del asunto.

Asimismo, Jones ha desaprobado la estructura y compensación relacionadas con la extensión contractual, dijo otra persona vinculada con la propuesta de demanda. Esa fuente habló también a condición de anonimato, por el mismo motivo.

El diario The New York times fue el primer medio que informó sobre las posibles medidas de Jones.

En mayo, los 32 dueños votaron por extender el contrato de Goodell y autorizaron que la comisión de compensaciones definiera los detalles. Goodell suspendió a Elliott en agosto, tras una investigación de un año emprendida por la liga.

Los fiscales en Ohio cerraron el caso de violencia doméstica, al considerar que las evidencias resultaban contradictorias.

Jones, quien no forma parte de la comisión de compensaciones pero es uno de los dueños más poderosos de la liga, ha expresado su frustración por el hecho de que la NFL haya dado seguimiento a un caso penal cerrado, mediante sus propios investigadores.

La semana pasada, en su programa de radio, se preguntó a Jones si deseaba que Goodell continuara como comisionado. El millonario se negó a responder directamente, y dijo que Elliott era “víctima de una corrección exagerada”, que siguió a la respuesta errónea dada por la NFL al caso de violencia doméstica que involucró a Ray Rice, excorredor de Baltimore.

En aquel caso, Goodell suspendió originalmente dos partidos a Rice. La sanción fue duramente criticada, al trascender un video en que Rice retiraba de un ascensor a su prometida Janay Palmer, quien estaba inconsciente.

Surgió después otro video, en el que Rice noqueaba a Palmer mediante un puñetazo. Se impuso entonces una suspensión indefinida.

Ese castigo fue levantado por un juez de arbitraje, pero ningún equipo volvió a contratar a Rice.

“Les puedo mostrar muchas cosas positivas que Roger, este comisionado, ha hecho y hace. Y les puedo mostrar algunas de las cosas que él quisiera corregir”, declaró Jones en su programa del 31 de octubre. “Éste es un ejemplo claro de ello. Estoy seguro de que él quisiera haber tenido otra postura inicial sobre Rice y otros. Está en un proceso en que busca corregir y, al hacerlo, Zeke es víctima de una corrección exagerada”.

La NFL contrató a Lisa Friel, exfiscal de Nueva York, para que ayudara a reforzar las políticas sobre violencia doméstica tras el caso de Rice. Las nuevas políticas incluyeron la capacidad de la liga para investigar casos por su cuenta, sin que participen las autoridades.

La investigación de la NFL continuó por un año después de que los fiscales cerraron el caso de Elliott. Jones considera que, a partir de entonces, se ha tratado injustamente a su corredor, quien negó bajo juramento las acusaciones de su exnovia.

“Me causan conflicto los vuelcos que hemos tenido”, expresó Jones en su programa. “Este cambio de criterio ha sido increíble, desde uno o dos juegos de suspensión para Ray Rice, hasta seis partidos de suspensión en un caso verdaderamente debatible. En nuestro sistema legal, esto debería ser más fuerte para alguien que ha hecho esto”.

El castigo a Elliott ha dado giros durante semanas en las cortes, desde Texas hasta Nueva York, pasando por Luisiana. Un panel de tres jueces en Nueva York sostuvo el martes una audiencia para contemplar la posibilidad de levantar de nuevo el castigo. Elliott, quien ha dejado sin efecto la suspensión en tres ocasiones, ha jugado los ocho encuentros de la campaña con los Cowboys.

“Hacemos del comisionado de la NFL la persona más poderosa que conozco en cuanto a la organización y sus miembros. De modo que es muy importante no sólo cuándo contratamos, sino cuándo extendemos el contrato con él”, comentó Jones hace dos fines de semana, tras un partido en Washington. “Así que hay mucho que tomar en cuenta, y esto no debería sorprender a nadie”.

El periodista de la AP, Schuyler Dixon contribuyó con este despacho.