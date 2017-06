Fuente AP: Patriots acuerdan contrato con LB David Harris

BOSTON (AP) — Los Patriots de Nueva Inglaterra acordaron un contrato con el ex linebacker de los Jets de Nueva York David Harris, dijo una persona con conocimiento de la situación.

El nuevo pacto por dos años podría tener un valor de hasta 6,75 millones de dólares, dijo la persona el miércoles a The Associated Press bajo condición de anonimato debido a que aún no se anuncia el acuerdo.

Harris, una selección de segunda ronda en el draft de 2007 procedente de Michigan y que pasó sus primeras 10 temporadas en la NFL con los Jets, fue dado de baja a inicios de mes en una serie de movimientos por deshacerse de veteranos con elevados salarios. Harris es segundo en tacleadas en la historia de la franquicia.

Ahora se mantendrá dentro del Este de la Conferencia Nacional y jugará para Bill Belichick, quien en ocasiones anteriores había elogiado a Harris. Su llegada le da a los Patriots presencia veterana y profundidad en la posición al lado de Dont’a Hightower.