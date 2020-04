635x357 Fuente AP: Texans pactan extensión de 3 años con Tunsil. KRISTIE RIEKEN (Associated Press)

Los Texans de Houston accedieron a una extensión contractual por tres años y 66 millones de dólares con el tackle izquierdo Laremy Tunsil, dijo el viernes una persona cercana al acuerdo.

La fuente habló con The Associated Press a condición de permanecer anónima porque la extensión no se ha anunciado oficialmente.

A Tunsil le restaba un año en su contrato. En la próxima temporada, iba a devengar 10,35 millones de dólares.

Los Texans adquirieron a Tunsil y al receptor Kenny Stills mediante un canje suscrito en agosto con Miami. Cedieron a cambio a los Dolphins una selección de primera ronda en el draft de este año, así como las de primero y segundo turno en 2021.

La presencia de Tunsil derivó de inmediato en una mejoría de una línea ofensiva que había permitido 62 capturas de su mariscal de campo en 2018, la peor cifra de la liga.

Houston toleró sólo 44 capturas en la temporada de 2019. Tunsil protegió el lado en que carecía de visibilidad el quarterback Deshaun Wastson.

El tackle de 1,95 metros (seis pies, cinco pulgadas) y 142 kilogramos (313 libras) fue elegido por primera vez al Pro Bowl.

Tunsil fue la 13ra selección general en el draft de 2016, y pasó sus primeras tres temporadas con los Dolphins, antes de ser cedido a los Texans.