Fuentes AP: Raiders rechazan quedarse en Oakland en 2020

ALAMEDA, California, EE.UU. (AP) — Los Raiders rechazaron oficialmente la opción de disputar la temporada 2020 en Oakland y se mantienen firmes en la idea de jugar la próxima campaña en Las Vegas.

Una persona con conocimiento de los planes del equipo dijo que el miércoles que los Raiders notificaron a las autoridades de Oakland y del condado de Alameda que no ejercerán la opción que les hubiera permitido disputar la campaña en el Coliseum en caso de que no terminaran a tiempo el nuevo estadio en Las Vegas. La persona habló en condición de anonimato debido a que el equipo no ha anunciado la decisión.

El periódico The San Francisco Chronicle reportó primero la decisión del equipo.

Los Raiders anunciaron sus planes de mudarse a Las Vegas en 2017 y la NFL aprobó la decisión ese mismo año. La franquicia se mantuvo en Oakland durante los últimos tres años, a sabiendas de la próxima mudanza, y con la opción de quedarse en 2020 de necesitarlo.

La pandemia del coronavirus ha llevado a cerrar negocios en Nevada durante 30 días. Con ello, surgieron las dudas de si habría las condiciones para continuar sin interrupciones la construcción del estadio de 1.900 millones de dólares.

Pero la construcción del estadio fue clasificada como “esencial” y continuará. La inauguración del estadio que será la casa de los Raiders y del equipo de fútbol americano de la Universidad de Nevada en Las Vegas, está programada para este verano.

