Goodell y Jerry Jones buscan cambiar la página

IRVING, Texas, EE.UU. (AP) — El comisionado de la NFL Roger Goodell se volteó dos veces hacia Jerry Jones cuando se le preguntó sobre su relación con el poderoso propietario de los Cowboys de Dallas, quien intentó sabotear su extensión de contrato.

“Jerry, ¿me veo como alguien que toma las cosas de manera personal?” dijo Goodell después de que le preguntaran por segunda ocasión al respecto, mientras Jones le guiñaba el ojo. “La respuesta a esa pregunta es ‘no’”.

Un nuevo acuerdo para Goodell por cinco años más llevaba firmado más de una semana cuando los propietarios se reunieron el miércoles en un lujoso hotel del área de Dallas. Y mientras que Jones expresó un tono conciliador e incluso abrazó a Goodell al momento de reemplazarlo para tomar la palabra, el extrovertido multimillonario no hizo ninguna concesión.

Goodell se expresó desafiante en otro tema, al contradecir a su propio portavoz que previo en el día dijo que Goodell consideraba el contrato que vence en 2024 como su último.

"No he tomado ninguna determinación", dijo Goodell. "Estoy con toda la disposición para enfrentar los desafíos. Creo que nuestra liga se encuentra en una gran posición. Pero tenemos desafíos, desde luego, como cualquier otra industria".

Goodell se sobrepuso al desafío de Jones, quien amenazó con presentar una demanda sobre la extensión de contrato por una disputa que se generó por la decisión del comisionado de suspender seis juegos al estelar running back de los Cowboys, Ezekiel Elliott, por acusaciones de violencia doméstica que la policía no investigó.

Para Jones, el triunfo se presentó cuando los propietarios acordaron considerar cambios en el poder con el que cuenta el comisionado a través de la constitución de la liga.

“Me siento recompensado con que este ejercicio de extender el contrato de Roger haya sacado a relucir este asunto”, dijo Jones.

El portavoz de la liga, Joe Lockhart, dijo que el 90% del dinero del contrato está condicionado por incentivos por rendimiento.

La extensión de Goodell, de 58 años, expira en 2024, lo que le permitirá negociar un nuevo convenio laboral en 2021, además de participar en las negociaciones de los nuevos contratos de televisión, añadió Lockart.

Una persona con conocimiento del acuerdo dijo a The Associated Press que la extensión por cinco años tiene un valor total de casi 200 millones de dólares, aunque el salario garantizado es de 40 millones. La persona habló bajo la condición de no ser identificada porque no se divulgaron detalles del contrato.