Gordon logra 2 anotaciones; Chargers sorprenden a Packers

CARSON, California, EE.UU. (AP) — Justo cuando parecía que la temporada de los Chargers estaba perdida, brindaron su mejor partido del año, ante uno de los mejores equipos de la liga.

Melvin Gordon logró dos anotaciones, Michael Badgley convirtió cuatro goles de campo y Los Ángeles dio la campanada, al vencer el domingo 26-11 a los Packers de Green Bay.

“Por algún motivo, lo hacemos mejor cuando la gente dice: ‘Los Chargers no tienen oportunidad’. No sé por qué. No creo que nadie nos hubiera dado una oportunidad en éste”, dijo Philip Rivers, quien logró su primera victoria sobre Green Bay. “Desearía ser mejor cuando todos piensan que somos buenos, como al comienzo de la temporada. Hoy las tres unidades del equipo hicieron un trabajo tremendo”.

Los Ángeles (4-5) cortó una racha de tres derrotas consecutivas en casa. El ataque movió el balón de manera consistente, en lo que fue el primer partido de Shane Steichen como coordinador ofensivo.

La defensa mantuvo a Aaron Rodgers y a los Packers fuera de las diagonales hasta la mitad del cuarto periodo.

Green Bay llegó a este compromiso como el segundo mejor equipo en la Conferencia Nacional. Sin embargo, vio cortada una racha de cuatro triunfos en fila y quedó en una foja de 7-2.

“Esta fue una buena dosis de humildad para nosotros. Sentíamos que estábamos muy bien, con 7-1, y comenzamos a escuchar todo lo que se decía. Tal vez lo creímos demasiado”, dijo Rodgers, quien lanzó para 161 yardas, su quinto total más bajo en partidos de los que ha disputado los cuatro cuartos.

Steichen, ascendido el lunes tras el despido de Ken Whisenhunt, dio buenas indicaciones. Los Chargers no se toparon con muchas situaciones de tercera y largo.

Gordon, quien llegó promediando apenas 2,5 yardas por acarreo, logró 80 yardas en 20 carreras, incluidas dos de una yarda hasta la zona prometida frente al guard izquierdo, en el tercero y cuarto periodo.